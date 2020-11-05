美國總統大選陷膠著　川普預示可能「法庭分勝負」

▲美國總統川普。（圖／路透）



文／中央社

美國總統大選徹夜計票後，選舉結果未能順利出爐，多個搖擺州陷入郵寄投票計票風暴。拜登在威斯康辛與密西根州有後來居上的趨勢，賓州政府指仍有過百萬郵寄投票待開，美國媒體難以預測最後結果，法律訴訟預料將在多州展開。

2020美國總統大選再度寫下美國選舉史上最混亂的一頁，各州因郵寄投票截止日與計票方式不同等因素，多個關鍵搖擺州計票緩慢，現任總統川普與前副總統拜登（Joe Biden）各自宣示將「勝選」，但徹夜計票後，仍無法看出任何一方有勝出跡象。

全球焦點如今集中在威斯康辛（10張）、密西根（16張）、賓夕法尼亞（20張）、北卡羅來納（15張）與喬治亞州（16張），合計77張選舉人票動向。

另外，亞利桑那州（11張）雖然拜登領先約5%，但有約14%選票未開出，內華達州（6張）因差距過小，美媒重新檢視兩州選舉人票最後動向，未必屬於拜登。

截至美東時間4日上午，依據紐約時報（New York Times）數據，各搖擺州開票情況如下：

威斯康辛州：拜登以49.5%領先川普48.8%，有3%，約10萬張選票待計。

密西根州：川普以49.4%領先拜登48.9%，有14%，約80萬張選票待計。

賓夕法尼亞州：川普以55.1%大幅領先拜登43.6%，有25%，約180萬張選票待計。賓州郵寄投票最後收件日為11月6日，最後結果得等待。

北卡羅來納州：川普以50.1%領先拜登48.7%，有5%，約30萬張選票待計。北卡郵寄投票最後收件日為11月12日，最後結果仍有變數。

喬治亞州：川普以50.5%領先拜登48.3%，有8%，約45萬張選票待計。

民主黨陣營認為，上述關鍵5州，郵寄選票多支持拜登，隨著都會區陸續開出，最後將勝出。川普陣營希望透過司法程序，維持目前搖擺州小幅領先優勢，停止曠日廢時計票衍生變數，兩陣營律師團都已待命。

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