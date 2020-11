快訊／川普推特發文抱怨：怪怪的！　昨晚還領先這麼多都被逆轉

記者林彥臣/綜合報導

隨著拜登在威斯康辛與密西根兩個關鍵搖擺州逆轉選情,川普也在推特上抱怨,「怪怪的!」(VERY STRANGE),明明昨晚還領先這麼多,怎麼一個一個被民主黨逆轉。似乎在暗示投開票的過程有問題。

▲川普在推特抱怨領先被逆轉「怪怪的」。(圖/路透社)



川普推特發文表示,「昨晚在許多關鍵州我都領先民主黨,在所有情況下,民主黨的運作和控制之下還是牢牢領先,然而隨著計票意外的增加,它們(領先優勢)一個一個神奇的消失,這怪怪的!而且民意調查也是完全歷史性的錯誤。」

原本預估川普可以拿下的幾個關鍵搖擺州,包括威斯康辛與密西根,都接連遭到拜登以些微差距逆轉,這兩個州分別有10張與16張的普選票,等於讓拜登一次進補26張票,從238票躍進到264票,距離當選門檻270票又更加接近。

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong!