拜登逆轉威斯康辛、密西根！　網笑川普「美國丁守中」

▲拜登逆轉密西根後，網友笑川普是「美國丁守中」。（合成圖／路透社/記者張凱喨攝）



記者林彥臣／綜合報導

美國總統大選關鍵搖擺州原本都是看好將由川普拿下，但是隨著開票情勢越來越明朗，關鍵的威斯康辛州、密西根州都以些微差距逆轉，由拜登呈現領先趨勢，尤其是密西根的16張被拜登拿下之後，幾乎可以確定川普大勢已去。甚至有相當關切美選的台灣網友用「美國丁守中」來形容川普的處境。

川普於美東時間4日凌晨2時20分現身白宮發表演說，強調自己在尚未開出的賓州、密西根州以及威斯康辛州等地已經大獲全勝，可以大肆舉行慶祝活動了，卻又在演說的後段提到，拜登陣營操縱選舉，要求最高法院停止計票，「不希望在凌晨4點之後有任何選票被記入。」

▲拜登在威斯康辛與密西根逆轉，一次進補26票。（圖／路透社）



然而隨著威斯康辛州與密西根州接連被拜登翻轉之後，川普要求最高法院停止計票的言論，讓不少網友聯想到2018年參選台北市長落敗的丁守中，也就是開始哭訴選舉不公，開始要求驗票，驗完票還是輸就提起告訴，最後才被法院判定敗訴。

截至台灣時間4日23時，拜登選舉人票238票，川普選舉人票213票，威斯康辛選舉人票10票，密西根選舉人票16票，如果都計入拜登選票，總計獲得264票，當選門檻為270票。

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