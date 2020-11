快訊／白宮外驚傳1女3男遭刺！　傷者自稱川普支持者

記者詹雅婷/綜合報導

美媒NBC報導,白宮周邊街區4日凌晨2時30分左右發生刺人案,已知1名女子、3名男子受傷,傷者自稱川普支持者,目前已被送往當地醫院接受治療,傷勢並無生命危險。

華盛頓特區警方表示,事發於4日凌晨2時30分左右,4名受害者在白宮附近街區被3名嫌犯刺傷,警方正全力追捕3名犯人。據悉,傷者自稱隸屬於極右翼組織,支持川普。

根據網路流傳畫面,自稱是「驕傲男孩」(Proud Boys)多名成員與他人發生扭打。另據Gateway Pundit取得的最新消息,一人腹部被刺傷、另一人則是背部被刺,傷勢嚴重,更有人頸部、耳朵受傷,現場留有血跡。

現已知犯罪現場距離白宮有數個街區,此案是否與選舉夜示威活動有關仍有待釐清。

