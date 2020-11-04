率先承認「美國總統敗選」　肯伊威斯特：再戰2024

▲肯伊威斯特（Kanye West）暗示挑戰2024。（圖／翻攝自ye twitter）



記者林彥臣／綜合報導

2020美國總統大選所有的候選人其實有1216位，除了現任總統川普與前任副總統拜登之外最具全國知名度的候選人，就是饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West），他也率先搶在民主共和兩大陣營候選人之前，率先承認敗選。

川普與拜登面對激烈纏鬥的選情，都先後對支持者發表宛如「勝選感言」的信心喊話，肯伊威斯特則是在推特上發文「肯伊2024」（KANYE 2024），似乎是承認自己敗選，也暗示將挑戰2024總統大選。

43歲的肯伊威斯特在數州選票上名列總統候選人選項，但在佛羅里達、賓夕法尼亞與密西根等選情激烈的關鍵州並沒有登上選項。他最近花了數週時間，指導支持者如何以自填方式將票投給他。

由於美國各州對於登上選票選項的規定不一，沒有出現在選項中的候選人，選民可以將候選人名字手寫在選票上進行投票，除了川普與拜登之外，美國第三大黨自由意志黨（Libertarian Party）候選人喬根森（Jo Joregensen）也登上全美50州的選票，美國綠黨（Green Party）候選人霍金斯則登上29個州與華盛頓特區的選票。

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