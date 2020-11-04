美國正式退出巴黎協定　霍金生前警告：地球會升溫至250度

▲《巴黎協定》生效後，地球暖化仍繼續加速。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國總統大選雖然如火如荼地展開，但還有另外一件事也相當受到國際間關注，川普在2019年通知聯合國，正式啟動退出《巴黎氣候協定》（Paris Agreement）程序，過程需要一年的時間，直至4日剛好滿一年，美國正式成為第一個退出《巴黎氣候協定》的國家。

綜合外媒報導，身為全球第2大溫室氣體排放國家的總統，川普在2019年就拍板決定退出《巴黎氣候協定》，引起部分歐洲國家相當不滿。已故英國天體物理學家史蒂芬霍金（Stephen Hawking）更在生前大力反對，痛批此行會讓地球陷於無法避免的危機之中，「川普的行動讓地球又更靠近危險邊緣，我們的星球很快就要變成像金星一樣，溫度高達攝氏250度，還會下硫酸雨」。

▲英國物理學家霍金（Stephen Hawking）。（圖／路透社）

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）曾在聲明稿指出，巴黎氣候協定帶給美國許多工人、企業和納稅人「不公平的經濟重擔」。

共同創立麻省理工「全球變化的政策與科學」聯合項目的經濟學者賈柯比（Jake Jacoby）曾表示，如果美國真的選擇退出，那就會在與中國競爭國際主權的角力中失去份量，帶來的不只是經濟上的損失，更是信譽上的損失，國際社會將以「言而無信」看待美國。

《巴黎協定》是由聯合國195個成員國（包括觀察員巴勒斯坦國及聖座）於2015年12月12日在2015年聯合國氣候峰會中通過的氣候協議；取代京都議定書，期望能共同遏阻全球暖化趨勢。

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