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美大選「決戰賓州、密西根」！川普想連任　實際只有3種可能

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▲▼川普2日晚間在關鍵搖擺州之一的威斯康辛州進行造勢活動。（圖／路透社）

▲川普選前之夜特地回防關鍵的威斯康辛州做最後造勢。（圖／路透社）

記者王致凱／綜合報導

美國總統大選計票階段即將進入尾聲，但選情十分膠著，截至台灣時間4日晚間8時，仍沒有任何一位候選人篤定勝選。從最新開票結果來看，雖然還有7個州共86張選舉人票尚未有結果，而現任總統川普也還落後對手25張選舉人票，但選戰到這一階段，真正的關鍵戰場實際上只剩下密西根州和賓州的合計36張選舉人票。

根據美聯社統計的即時開票結果，前副總統拜登已經篤定取得238張選舉人票，川普則篤定能獲得213張選舉人票。乍看之下，拜登距離勝選門檻的270張看似只有一步之遙，但實際上勝負仍在未定之天。

分析現階段選情，在尚未有結果的7個州內，北卡羅來納州和喬治亞州兩地的開票進度都已經達到94％，且川普暫時在這兩州較有優勢，若再加上一向屬於共和黨票倉的阿拉斯加州，對川普陣營而言，這3州的34張選舉人票應該能順利收入囊中，換言之川普票數有很大機會能上升至247張。

至於戰況相當激烈的威斯康辛州和內華達州，川普與拜登在這兩州的得票率差距均不到1個百分點，且拜登暫時以微幅差距領先。假設雙方在這兩州的得票率比例維持不變，那就意味著拜登獲得的選舉人票將上升至254張。

因此，密西根州的16張選舉人票與賓州的20張選舉人票將變得十分關鍵。對拜登而言，只要能夠在密西根或賓州其中一地取得領先，就很有可能達到超過270張選舉人票的勝選門檻。

甚至，即使拜登在內華達州和威斯康辛州都被川普逆轉，只要能同時奪下密西根與賓州，也仍然能取得274張選舉人票勝選。

▼拜登在威斯康辛州逆轉選情領先。（圖／路透社）

▲▼拜登，BIDEN。（圖／路透社）

對選舉人票落後的川普而言，想要保住總統大位，只剩下下列幾種組合。第一種是川普同時拿下賓州與密西根州，以283張選舉人票勝選；第二種是拿下賓州後，又拿下威斯康辛州或內華達州其中一地，最後以277張或273張險勝。

第三種可能性是，川普輸掉賓州，但同時拿下密西根州與威斯康辛州，如此以來也同樣可能以273張選舉人票低空飛過勝選門檻。

總結來說，現階段兩位候選人的決勝關鍵都在密西根州和賓州，對任何一方而言，只要同時在這兩地輸掉，勝選的機率將呈現直線下滑，因為任何一方要同時拿到威斯康辛、內華達、北卡州和喬治亞4個關鍵州的機率是微乎其微；換句話說，無論是拜登或川普，只要同時輸掉密西根和賓州，則幾乎不可能勝選。

根據美聯社開票統計，目前威斯康辛州已經開出95％的普選票，拜登以49.6％的得票率些微領先川普的48.9％，拜登領先約2萬票。密西根州方面，川普則以49.4％的得票率領先拜登的49.1％，川普小幅領先約13,000票，差距都非常小。

至於賓州，由於郵寄選票開票進度延遲，目前僅該出64％選票，其中川普暫時以55.7％的得票率領先拜登的43.1％，但勝負仍然難定。

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▼賓州選務人員開始清點郵寄選票。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國大選,賓州,郵寄投票。（圖／達志影像／美聯社）

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