川普閃電造勢成功催票！染新冠後急復出　得票優於選前民調

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者侯姿瑩新加坡4日專電

美國總統大選開票作業仍在進行，誰能入主白宮仍未明朗。但目前開票結果顯示，尋求連任的川普得票優於選前民調，學者分析，可能原因包括電郵門事件、川普勤造勢催出選票等。

備受全球矚目的2020年美國總統大選3日登場，共和黨現任總統川普（Donald Trump）對上民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）。受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）影響，此次選舉有超過1億選民提前投票，由於郵寄投票數超過6000萬，多個關鍵搖擺州指計票作業無法在4日完成，正式選舉結果出爐時間難以預料。

大部分選前民調指拜登穩定領先川普，川普政府也因美國疫情飆高飽受抨擊，但美國各州開票至今，川普仍持續緊咬拜登。美國有線電視新聞網（CNN）預測，川普目前取得213張選舉人票，拜登獲得224張票。

▲川普（右）得票情況比大部分的民調預測還好。（圖／路透，下同）

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院副教授李明江接受中央社記者訪問時表示，目前看起來，川普得票情況比大部分的民調預測還好。

他分析，可能的原因包括民調未能準確掌握民眾的政治態度；川普反傳統、反建制、反政治正確的政治風格仍對美國民眾有吸引力；美國偏保守的民眾傾向支持共和黨等。

另一方面，他認為，民主黨候選人不夠強、拜登年紀偏大等因素，以致於未能吸引足夠多的選民支持。民主黨採取平穩的方式組織選戰、利用廣告及社群媒體等，看起來也未能達到催票效果。

李明江指出，選前民調顯示，拜登在大部分的搖擺州都領先川普，但目前的開票結果卻未如預期。

他說，反觀川普採取更積極、主動的造勢方式，激發許多支持者出來投票。川普確診2019冠狀病毒疾病，短短住院治療3天後，立即恢復競選活動，每天好幾場的造勢活動，「現在看起來，產生了一定的效果」。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎受訪時表示，美國人口密度較高的地方受疫情影響較嚴重，拜登在這些地方的支持度明顯上升，但比較偏僻的地方受疫情影響較少，對川普的支持度還是很高。

另外，選前爆發的拜登兒子電郵門事件也對選情有一定衝擊。他認為，對拜登或民主黨存疑的民眾，比較願意相信電郵門事件是真的，這些大多是來自人口密度低、以農業為主地區的選民。

此外，美國駐新加坡大使館代辦曼蘇爾（Rafik Mansour）表示，不論選舉結果為何，美國將持續在印太地區扮演關鍵角色，並與新加坡維持密切的夥伴關係，持續經濟、政治與安全領域的必要合作。

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽Podcast掌握美選及國際局勢