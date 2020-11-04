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美國大選　共和黨友台眾議員夏波成功連任

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▲▼ 美國聯邦眾議員夏波（Steve Chabot）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 共和黨議員夏波（Steve Chabot）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓3日綜合外電報導

美國眾議院「國會台灣連線」共同主席之一的共和黨議員夏波（Steve Chabot）今天在本屆大選成功連任，與民主黨競爭對手的得票率差距甚至比上屆競選時取得更大優勢。

美國俄亥俄州（Ohio）的辛辛那提詢問報（The Cincinnati Enquirer）報導，美國各地的民主黨員原本認為有機會翻轉俄亥俄州西南部第一選區的國會席次，不過，根據非正式開票結果，67歲的夏波今天仍以得票率52%比45%的7個百分點差距，擊敗民主黨候選人施洛德（Kate Schroder）。

民主黨支持者從10月6日的提前投票就開始在漢密爾頓郡（Hamilton County）的投票所外大排長龍，以行動支持施洛德，但根據非官方統計，夏波與施洛德的得票率差距甚至比他2年前對上民主黨新星普雷瓦爾（Aftab Pureval）時的51%比47%更大。

由於尚有超過1萬1000張不在籍投票尚未寄達，這項數字可能出現小變動。

夏波今晚發表勝選演說表示：「我這次只是很努力工作，也許比上次更努力。」

美國聯邦眾議院2002年成立國會台灣連線，表明支持美國與台灣以具體行動加強雙邊關係，夏波為現任4名共同主席之一，2017年提出「台灣旅行法」（Taiwan Travel Act），持續支持美台洽簽雙邊貿易協定（BTA）。

今年爆發疫情後，夏波也與其他議員聯合致函世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）、美國總統川普，支持台灣參與世界衛生大會（WHA）及WHO。

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