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恐怖份子海上槍戰30分！軍艦暴衝「直接撞死」7屍體沉船驚悚影片曝

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▲▼恐怖份子海上槍戰30分！軍艦暴衝「直接撞死」7屍體沉船驚悚影片曝。（圖／翻攝Armed Forces of the Philippines ）

▲恐怖份子海上槍戰30分！軍艦暴衝「直接撞死」驚悚影片曝。（圖／翻攝Armed Forces of the Philippines ）

記者許力方／綜合報導

菲律賓軍方3日宣布，在南部蘇祿省附近海域，攔截到一艘阿布沙耶夫極端組織的快艇，隨即在海上爆發槍戰，對峙過程中，恐怖份子隨即開船要逃離，軍艦高速追逐，最後成功撞向他們，成功擊斃艇上7人，武裝部隊4日更公布追逐影片，海軍軍艦驚悚衝撞快艇，當場翻覆沈船，讓大批民眾鼓掌叫好！

菲律賓反恐聯合特遣部隊蘇祿地區司令岡薩雷斯（Maj. Gen. William Gonzales）表示，有7名阿布沙耶夫成員在衝突中死亡，屍體已經隨著快艇沉沒，但目前軍方有潛水員在該處進行搜索行動。

▲▼恐怖份子海上槍戰30分！軍艦暴衝「直接撞死」7屍體沉船驚悚影片曝。（圖／翻攝Armed Forces of the Philippines ）

▲▼恐怖份子海上槍戰30分！軍艦暴衝「直接撞死」7屍體沉船驚悚影片曝。（圖／翻攝Armed Forces of the Philippines ）

「阿布沙耶夫」首領哈皮隆，是美國FBI通緝的的大咖恐怖分子。(圖／達志影像／美聯社）

▲「阿布沙耶夫」首領哈皮隆，是美國FBI通緝的的大咖恐怖分子。（圖／達志影像／美聯社）

岡薩雷斯說，這起事件沒有造成軍方人員傷亡，但槍戰在海軍攻擊艦、燈上留下彈孔。他說，當天午夜前就已經展開行動，一直在監視著阿布沙耶夫的快艇，直到凌晨2時15分左右發動攻擊，之後部隊花了3小時尋找屍體。

軍方表示，根據一份情報透露，7名阿布沙耶夫成員當晚正乘坐快艇，預謀前往南方一座島上實施綁架行動，軍方緊急啟動直升機、攻擊艦追擊，交火過程持續近30分鐘，他們試圖乘快艇逃跑，軍艦高速追逐，最後衝撞快艇，「因為他們正持榴彈發射器朝我們射彈！」

岡薩雷斯指出，任何恐怖份子的存在都是不可饒恕的，軍方將繼續消滅阿布沙耶夫份子，不惜動用一切可用的武器。衝突中死亡的包含阿布沙耶夫領導人薩瓦賈安（Mudzrimar Sawadjaan）的兄弟親屬，別名穆迪（Mundi），是今年8月在蘇祿首都和樂（Jolo）2次自殺炸彈攻擊的主謀。

事實上，阿布沙耶夫組織主要在蘇祿省等菲律賓南部地區活動，曾多次發動襲擊和綁架活動，並宣稱效忠「伊斯蘭國」（IS），被稱為是杜特蒂執政上最大威脅，這次軍方出手，也被認為是直接給阿布沙耶夫一記重擊。據菲律賓軍方估計，阿布沙耶夫目前有300至400名成員。

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