美國大選還在纏鬥　斯洛維尼亞總理率先「祝賀川普」：繼續做4年

▲斯洛維尼亞總理率先祝賀川普連任。(圖/路透社)



記者林彥臣/綜合報導

美國總統大選陷入空前的激烈纏鬥,包括賓州、威斯康辛、喬治亞等關鍵搖擺州的計票作業還在進行當中,但是斯洛維尼亞總理已經率先在推特上發文祝賀,恭喜川普連任。

斯洛維尼亞總理楊薩(Janez Janša)在推特上發文表示,很明顯的美國人民選擇了川普和彭斯繼續做4年,主流媒體提供的只是更多的延遲和否認事實。恭喜啦!

It’s pretty clear that American people have elected ⁦@realDonaldTrump⁩ ⁦@Mike_Pence⁩ for #4moreyears. More delays and facts denying from #MSM, bigger the final triumph for #POTUS. Congratulations ⁦@GOP⁩ for strong results across the #US ⁦@idualliance⁩ ⁦ pic.twitter.com/vzSwt9TBeF