拜登在威斯康辛州「贏0.3％」暫時領先！　可望再奪10張選舉人票

▲美國民主黨總統候選人拜登。(圖/路透)

記者吳美依/綜合報導

美國總統大選陷入膠著,各地開票程序持續進行中。根據CNN等外媒報導,關鍵戰場威斯康辛州已經清點完89%以上選票,民主黨候選人拜登獲得49.3%選票,勝過現任總統川普的49%,以0.3%優勢暫時領先。

The Capital Times評論編輯歐博恩(Jessie Opoien)稍早表示,一旦雙方選票過於接近,差距在1個百分點之內,候選人可以要求重新計票,但必須自行支付重新清點票數的費用,並無自動重新計票的機制。她也提到,在大部分情況下,要求重新計票的候選人必須支付相關費用,除非2人差距小於0.25%。

If you’re wondering about Wisconsin’s recount rules…



If a candidate comes within 1 percentage point of the winner, the candidate may request a recount. (The threshold was narrowed after Jill Stein's 2016 recount.) There is no trigger for an automatic recount.