川普稱自己當選卻又要停止計票？　一團亂「勝選感言」全文曝光

記者張寧倢／綜合報導

川普於美東時間4日凌晨2時20分現身白宮發表演說，強調自己在尚未開出的賓州、密西根州以及威斯康辛州等地已經大獲全勝，可以大肆舉行慶祝活動了，卻又在演說的後段提到，拜登陣營操縱選舉，要求最高法院停止計票，「不希望在凌晨4點之後有任何選票被記入。」

▲川普於4日凌晨在白宮發表演說。（圖／路透社）

以下為當地媒體德州《REV》記錄下的川普演說全文：

川普於凌晨2時登台後首先表示，「好的，非常感謝。謝謝你！非常感謝。請坐。謝謝你！毫無疑問，這是我參加過的最『早』一次新聞發布會。謝謝你！我非常感激，我要感謝美國人民的大力支持，感謝千千萬萬今晚投票給我們的人。有一群非常可悲的人試圖剝奪這群人的選舉權，我們不會支持這種情況，我們不會容忍的。」

川普接續表達他的感謝，「我要感謝第一夫人與我的家族，感謝副總統彭斯與其夫人在整個過程中陪伴我們。我們正在準備一場盛大的慶典，我們贏了所有的一切，但突然就取消了。今晚的結果非常驚人，我們已經做好了準備，我的意思是，我們已經準備好要出門去慶祝這美好又棒的事。此般投票，對這個國家的公民來說是如此成功，參加投票的人數創下紀錄，這是一個新記錄。我們這個不可思議的運動從未受到這麼多支持。我們贏得一些原本不被看好的州，佛州，我們沒有贏，但我們贏了很多。」

川普表示，「我們贏得了偉大的俄亥俄州、德州，我們贏了德州、我們贏了德州，我們以70萬張選票贏得了德州，而他們甚至沒有把它列入統計。同樣明顯的是，我們贏得了喬治亞州，我們領先了2.5%，也就是11.7萬張選票，只剩下7%（沒開完）。他們永遠也追不上，他們追不到我們。同樣，我們也顯然贏得了北卡羅來納州，我們多出1.4%，有7.7萬張選票，只剩下大約5%（沒開完），他們追不上我們。如果你看亞利桑那州，我們在那裡有很多票，有人宣布我們在該州勝利…也許會的，我是說，這是可能的。但可以肯定的是，我們獲得很多選票，我們現在是他們所謂的『川普領土』，我不知道你怎麼稱呼這些地區。但這些都是『友川選民』，選情可能會翻盤。」

川普接著說，「我今晚看到有位先生說：『我們認為他（川普在亞利桑納州）不太可能追上。』好吧，是不太可能，但我們甚至不需要，我們不需要它，這只是一個如果我們能得到就『太好了』的亞利桑那州，但是有可能，甚至是一種很好的可能性，事實上，我看到選情已經被改變了，（開出的）票數大幅減少，票數很少，但我們仍希望它能繼續發揮作用。不過，最重要的是，我們在賓州贏得了大量的選票。」

川普提及賓州的選情，「想想看，想想看，想想看，我們在賓州有69萬選票，69萬，（票差）甚至都不接近。這不是說，『哦，只有差……票』，64%的得票率，幾乎不可能被追上。我們在賓州是友好地區，選民剛好喜歡你們的總統，我的意思是，這非常好，我們可能會把票差繼續拉大。我們將贏得密歇根，但我告訴你，我看了數據。我說：『哇！』我看了看又說：『哇，真是不少（票）啊。』現在有近30萬張選票與65%得票率讓我們在威斯康辛州領先，我說：『嗯，我們不需要全部（州都獲勝）。我們需要……』因為德州的優勢還沒被加進來，我剛剛和非常出色的德州州長阿博特（Greg Abbott）交談過，他說：『恭喜你。』他打電話祝賀我贏得德州的勝利。」

川普指出，「我們贏了德州，我認為他們還沒有完成計票，但也沒有辦法，票已幾乎開完，但他恭喜我了。然後他說：『對了，這是怎麼了？我從來沒見過這樣的事。』沒人知道（怎麼回事）。我們在密西根州以81%的得票率贏得了10.7萬張選票，所以當你把這3個州（德州、密西根州、威斯康辛州）和其他州都算上，我的意思是，我們獲得很多選票，度過了一個了不起的夜晚，你只要看看我們今晚贏得的所有這些州，然後再看看我們贏得的搖擺州，突然之間，並不相是我們（只）領先了12票，而且剩下60%的選票（沒開完），我們贏了。突然間，我說，『選舉怎麼了？已經結束了』我們用聲明告訴大家發生了什麼，然後人們說，『哦。』 」

川普將話題轉向拜登陣營，「你知道怎麼了嗎？他們（拜登陣營）知道贏不了，所以他們說：『我們去法庭吧。』我預測到了嗎？我說過嗎？從我聽說他們要發出數千萬張選票的那天起，我就一直在說了，他們說的沒錯，因為要麼他們會贏，要麼會輸，他們會把我們告上法庭，所以佛州是個巨大的勝利，有37.7萬張票，我說的德州、俄亥俄州，想想看，俄亥俄是一個大州，一個大州。我愛俄亥俄州。我們贏了8.1%，46萬…將近50張選票，在北卡羅萊納州也是大勝，所以我們贏了，我們領先7.6張選票，幾乎沒有剩下任何選票。突然，一切都停止了。」

川普抨擊，「（拜登）這是對美國公眾的欺騙，是我們國家的恥辱。我們正準備贏得這次選舉，坦白說，我們確實贏得了這次選舉，確實贏得了這次選舉，所以我們現在的目標是為了確保這個國家的誠信，這是一個非常重要的時刻，（拜登陣營）是我們國家的重大欺詐行為，我們希望以適當的方式使用法律，因此，我們要去美國最高法院，希望所有計票停止。我們不希望他們在凌晨4點後找到任何選票再加入計算，好嗎？這是一個非常悲傷的時刻，對我來說，這是一個非常難過的時刻，我們會贏的，且在我看來，我們已經贏了。」

川普最後強調，「所以我想感謝你們，我要感謝所有的支持（者），要感謝所有與我們共事的人，副總統先生，請說幾句話，請。」

彭斯接著上台發言，「謝謝你，總統先生。我想與您一起感謝6000多萬的美國人，他們已經為白宮的川普總統下一個4年投下選票，正如總統所說，在計票工作繼續進行的同時，我們將保持警惕，自從這個國家建立以來，投票權一直是我們民主的核心，我們將保護投票的完整性。然而，我真的全心全意地相信總統先生，以及你在全國發起了這場競選的方式，能讓美國再次偉大，我真的相信你，也相信我們是勝利的道路上，我們將使美國再次偉大。謝謝總統先生。」



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