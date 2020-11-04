美選投出1.6億張選票！6州已破上屆記錄　投票率將創120年來新高

▲本屆美國大選投票人數激增，創下120年來新高。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美選進入倒數階段，至台灣時間4日晚間6時45分止仍有7個州還未開完票，關鍵的幾個搖擺州無法完成計票工作。《紐時》指出，目前已確定有6州的投票總數超越上一屆，政治學者麥唐納也表示，美國有望在本屆大選中投出總計約1.6億張的選票，是120年來最高的一次。

據《紐約時報》報導，科羅拉多州、夏威夷、蒙大拿州、俄勒岡州、德州和華盛頓州在本屆選舉中的投票總數已超越2016年。他們預計，亞利桑那州、佛州、喬治亞州、內華達州、紐澤西州、新墨西哥州、北卡州和猶他州也將創下空前記錄，因為截至投票日早上，這些州回收到的票數已達到2016年的90%。

I posted PRELIMINARY estimates of the 2020 state and national turnout and voting-eligible population turnout rates



160 million people voted



Turnout rate: 66.9%



Highest turnout rate since 1900: 73.7%https://t.co/k7y6bGRInG — Michael McDonald (@ElectProject) November 4, 2020

佛羅里達大學政治學者麥唐納（Michael McDonald）4日在推特表示，美國有望在本屆大選中投出總計約1.6億張的選票，這意味著選民的投票率將高達67%，是120年來最高的一次。

That is not a typo. The 2020 presidential election had the highest turnout rate in 120 years. There is still a fair amount of guesswork involving outstanding ballots to be counted. I will continue to refine these estimates over the coming weeks — Michael McDonald (@ElectProject) November 4, 2020

針對關鍵的搖擺州賓州，民主黨官員表示，他們對費城的投票率感到特別樂觀，因為「從早上6點半開始，城內上百個投票站都出現了排隊人潮」。儘管郵寄選票的回收率不到40萬張，但官員認為，投票率有可能會超過2008年歐巴馬總統選舉的時候。

▲工作人員忙著計算選票。（圖／達志影像／美聯社）

另一方面，賓州威斯特摩蘭縣（Westmoreland）的共和黨主席布列茨（Bill Bretz）也表示，當地和匹茲堡（Pittsburgh）東部的郊區投票率都「異常高」。目前尚未有足夠的資訊來說明民主黨人或共和黨人的投票率更高，但民主黨人多數傾向於提前投票，而多數的共和黨人預計將在選舉日當天親自投票。

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