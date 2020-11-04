狂言贏得勝利！川普票數少於拜登「卻篤定勝選」　原因曝光

▲美國總統大選。（圖／路透）

記者黃心瑀／綜合報導

美國總統大選持續開票，不過川普跟拜登卻各自表態認為自己已經當選，這時候也有很多人有疑問，「為何川普總票數少於拜登，但卻認為自己贏了這場選舉？」

截至台灣時間下午5點18分，拜登跟川普的票數比為238比213，在選舉人團票上，雙方只差了25票，差距可說是十分的小，而在總票數上拜登得票數為67,671,006票，而川普則為65,774,106票。

回到最一開始的問題，在兩個比數都輸拜登的情況之下，川普為何會篤定自己贏得選戰呢？從表面上看起來是拜登領先，但還未開出的州數一共有7州，其中六州為威斯康辛州、密西根州、賓州、北卡羅萊納州、以及喬治亞州，這些搖擺州皆傾向共和黨，也就是說川普都趨於領先的位置，若是篤定這幾個州不會被翻盤，票數一加上去就會超越拜登，所以川普認為自己的贏面比較大。

今年的選舉當中還存在著一個不確定因素，那就是「郵寄投票」，這種投票方式相當於台灣的不在籍投票，今年因為郵寄投票的數量大增，在未開出的票當中有極多的票很可能是郵寄投票，而這些票的開出也會深深影響到大選的結果。不過稍早之前傳出，美國郵政總局承認有30萬張郵寄選票短缺，其中更包含多個搖擺州的選票，目前正在緊急尋找跟召回，也為這場大選結果增添更多不確定性。

▼2020美國總統大選鹿死誰手仍不明。（圖／路透社）