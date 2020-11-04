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全球都在等！5大搖擺州定川普生死　「喬治亞州」驚爆處於停開狀態

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記者陳亭伃／綜合報導

美國總統大選於台灣時間4日登場，有別於過去的開票速度，今年受到新冠疫情影響，郵寄選票的方式幾乎拖延整個開票進度。截至目前4日17時許（台灣時間）內華達州、威斯康辛州、密西根州、賓夕法尼亞州、北卡羅萊納州、喬治亞州、阿拉斯加州，都呈現停滯的狀態。根據最新消息指出，喬治亞州更是「完全停滯」的情形。

▲美國大選,賓州,投票。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬治亞州爆出「停開」狀態，賓州僅收到39％選票。（圖／路透）

根據《CNN》報導，距離上次密集開票時間已經過了約4小時，剩下7州尚未開出，所有的目光都集中在美國中西部的地方，因威斯康辛州、密西根州賓州等，至少還有百萬的選票尚未揭曉，其中賓夕法尼亞州僅收到39％的選票。

前一州開出的亞利桑那州，由民主黨拿下，在中間「停火」之際，兩位候選人也分別出面向支持者喊話，川普在白宮中更不斷提到自己「已經獲得勝利」，而拜登雖目前是領先選舉人票與一般選票，但也不敢大意，因為尚未開出的州中，還有4個是搖擺州且傾向共和黨的票倉。

早先時候，川普在發表完對外演說之後，提出將要求暫停計算選票，並且端出最高法院希望可以主持公道；拜登陣營則回應：「這樣的做法相當無恥，而且是剝奪人民的權利」。

如今面對多個州尚未統計出選票，很可能將會翻盤現況的拉鋸戰，因此共和黨與民主黨人馬都不敢輕易表態，《BBC》更直言，一場惡夢正在醞釀，兩名候選人都對自己的選情相當有自信，也充分顯現出美國人心分裂的狀態。

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