懶人包：戰績怎麼樣？結果何時出？一次搞懂「美選結果」相關事！

▲美選進入最後階段,拜登、川普誰能入主白宮引人矚目。(圖/路透社)

記者葉睿涵/綜合報導

美選已進入最後階段,目前選舉的「關鍵5州」都還未有全面結果,不少人關注目前的戰績如何以及何時才能知道最終結果。以下整理出與美選目前的進展與雙方戰績拉扯的狀況:

目前選舉結果

川普目前勝出:213票

印第安那州、肯塔基州、南卡羅來納州、西維吉尼亞州、佛羅裡達州、阿拉巴馬州、密西西比州、田納西州、奧克拉荷馬州、阿肯色州、堪薩斯州、南達科塔州、路易斯安那州、懷俄明州、猶他州、北達科塔州、密蘇裡州、愛達荷州、俄亥俄州、德克薩斯州、愛荷華州、蒙大拿州、內布拉斯加州、緬因州

拜登目前勝出:238票

佛蒙特州、維吉尼亞州、新罕布夏州、康乃狄克州、德拉瓦州、華盛頓特區、伊利諾州、馬裡蘭州、麻薩諸塞州、紐澤西州、羅德島州、科羅拉多州、新墨西哥州、紐約州、加利福尼亞州、奧勒岡州、華盛頓州、亞利桑那州、明尼蘇達州、夏威夷州、內布拉斯加州、緬因州

BBC分析,賓州、密西根和威斯康辛州這3個在2016年將川普送入白宮的「鐵鏽帶」關鍵州目前看起來似乎仍有翻盤的機會,而位於東海岸的另外兩個關鍵搖擺州佐治亞州和北卡州也是決定這次誰能入主白宮的關鍵之一。

▲美選目前仍有喬治亞、南卡、密西根、威州、賓州5個關鍵州未公佈結果。(圖/翻攝自EToday新聞雲)

主要戰場州

在大選日前的全國民意調查中,拜登的支持率遙遙領先,但在少數幾個可能決定選舉結果的關鍵州,拜登與川普的支持度卻不相上下。

目前的結果看來,拜登以「213:238」小幅領先川普,由於喬治亞州、賓州、威州,密西根州和北卡州這幾個關鍵搖擺州選情不穩,再加上郵寄選票尚未全部被點清,因此最終的結果可能要等到幾天后才能被公佈。

CNN分析,這幾個州目前的趨勢都反映川普拿下這些州的機率更大,哥倫比亞廣播公司(CBS)則預計,拜登很有可能會拿下還未公佈結果的內華達州。

The coronavirus and the economy were top of mind for about half of American voters as they headed to the ballot box, according to an Edison Research exit poll https://t.co/POXGtehCWr pic.twitter.com/fLodeY9KUB