前動物管理員偷鸚鵡企鵝轉售　12隻琵鷺8隻死、4隻不知下落

▲托姆斯將偷來的企鵝以33萬台幣的價格出售。示意圖，圖為洪氏環企鵝、漢波德企鵝（Humboldt penguin）。（圖／達志影像）

實習記者陳培鈞／綜合報導

英國坎布里亞郡（Cumbria）前鳥類動物管理員托姆斯（Bradley Tomes）近日從南湖沙弗雷動物園（South Lakes Safari Zoo）偷走了3隻金剛鸚鵡和2隻企鵝，並以高價將企鵝賣給動物收藏家，直到被警方逮捕。

根據BBC報導，犯案者托姆斯原為南湖沙弗雷動物園的管理員。早在2018年，他就曾偷走12隻玫瑰匙琵鷺 （roseate spoonbills），每隻價值高達3500英鎊（約台幣13萬元）。今年10月27日，托姆斯再次闖入，偷走了3隻金剛鸚鵡和2隻企鵝，並以9000英鎊（約新台幣33萬元）的價格，將企鵝賣給動物收藏家奥利佛（Reece Oliver）。奥利佛查覺有異後便報警，並引誘托姆斯來到他家，和警方一同將他逮捕。

托姆斯在法庭上承認犯案並表示，除了被賣掉的企鵝外，12隻琵鷺中有8隻死亡，其餘4隻已賣出，但目前下落不明，3隻金剛鸚鵡，也以每隻500英鎊（約新台幣1.8萬元）售出，據估計托姆斯獲利約近百萬台幣。

托姆斯的辯護人克里斯蒂（Simon Christie）向法官表示，托姆斯在母親去世後，轉向酒精和毒品，就此墜入深淵。但遭倫特（Beverley Lunt）法官斥責，這不是因毒品而絕望，這是貪婪；這種犯罪顯示你多麼殘酷，你不關心動物，你只關心自己還有錢。

目前企鵝已重新被帶回動物園安置，園方表示將對牠們進行全天候的護理。托姆斯則因竊盜、出售及運輸特定物種等罪名，面臨2年8個月的刑期。