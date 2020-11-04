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30萬張選票「下落不明」！　美郵政署認了：12州包含搖擺州

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記者黃心瑀／綜合報導

美國總統大選開票如火如荼的進行當中，不過現在卻傳出美國郵政總局（US Postal Service）延長了原本法院下令的最後投票期限，而原因竟然是因為約有30萬張的選票「失去蹤影」，其中更包含最受矚目的搖擺州賓州、喬治亞州等地區。

▲▼川普,造勢,美國大選。（圖／路透）

▲美國大選。（圖／路透）

綜合外媒報導，美國郵政總局驚傳有約30萬張的選票行蹤不明，無法完成投票手續，其中選票的來源地更包含了著名搖擺州，亞利桑那州、佛州、喬治亞州、賓州、德州以及威斯康辛州等12個郵政區。對此，美國郵政總局延長了美國法院訂定的郵寄投票截止日期，目的只為了要清查和盡速找到這些選票。

美國郵政總局先前表示，過去5天以來選票送達的數量有所下降，粗估約缺失了30萬張票。美國華盛頓地區法官埃米特•沙利文（Emmet Sullivan）則對此下令進行清查，並要求在美國時間3日3點半前完成。

報導中指出，郵寄選票的準時性一直是大眾關注的問題，特別是在搖擺州地區，這些遲寄的選票很有可能會改變總統大選的結果；2016年總統大選時，以賓州地區來說每2張無效票當中就有一張是因為錯過截止日期遲寄，當年川普以44,292票擊敗了希拉蕊。

根據美國國家公共廣播電台（NPR）的一項分析指出，美國全國有超過5萬張選票沒有趕上今年6月初選，而遭到無效處理。相關人士表示，對於選票行蹤不明的情況，現在最需要確定的是鎖定這些選票的位置，並將其全部收回並在截止之前交回選舉辦公室，但若是這些動作沒有做到，將有可能面臨訴訟或是其他動作的威脅。

綜合各種原因，錯過計票日期為美國無效票的第二大成因，最大的因素是因為簽名不符合格式。

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