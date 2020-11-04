美國「這些前總統」全連任失敗！　川普將成下一位？或再做4年？

▲美國歷史上3位連任失敗的前總統福特、卡特與老布希。（組圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

2020美國總統大選於台灣時間4日持續開票中，目前還剩下7州的票數尚未完全開出，川普連任的計畫暫時還無法劃下完美句點。然而，歷史上有3位美國總統跟現在的川普一樣想爭取連任，可惜他們卻在競選的最後滑鐵盧，以失敗收場。

第一位是美國第38任總統的福特（Gerald Ford），他於1970年代「水門案」醜聞的高潮時期被當時的總統尼克森點名，接任副總統職務，並在1974年尼克森宣布辭職後，直接繼任，成為美國歷史上唯一一位未經選舉就接任副總統以及總統的人。

福特於執政期間，美軍從越南撤出、特赦前總統尼克森，使得他廣受批評，更兩度遇刺。在1976年勉強代表共和黨出馬總統大選，最後選舉由民主黨總統候選人卡特勝出，福特則連任失敗。

▼美國前總統福特（Gerald Ford）。（圖／達志影像／美聯社）

▲第2位連任失敗的總統卡特（Jimmy Carter）。（圖／達志影像／美聯社）

繼任福特的美國第39任總統卡特（Jimmy Carter）是軍人出身，曾任喬治亞州的州長，於1976年大選後中擊敗福特後，在外交方面展開新作為，包含調停以色列與埃及間的戰爭、與中華人民共和國正式建立外交關係、對引發人權爭議的南韓朴正熙軍政府施壓、對進軍阿富汗的蘇聯採取糧食禁運等。

伊朗政權在1980年綁架美國大使館人質，卡特派遣軍隊，但救援行動失敗，同年參加大選、爭取連任，最後輸給了共和黨代表雷根（Ronald Reagan）。不過，因為卡特任內積極調停各個戰爭、關心人權、參與人質危機的斡旋等事蹟，使得他於2002年獲得諾貝爾和平獎。

▲前總統老布希（George H. W. Bush）也曾競選連任，最終以失敗作收。（圖／達志影像／美聯社）

最後一位是第41任總統老布希（George H. W. Bush），他於1985年7月時任總統雷根因健康問題需接受手術之際，成為代理總統，是美國史上第一個暫代總統的副總統。任內最知名的政績是在1991年波斯灣戰爭中成功擊敗伊拉克，加上蘇聯解體後冷戰結束，美國成為世界最大國。然而，因為國內經濟問題，讓老布希於1992年美國總統選舉中敗給柯林頓（Bill Clinton），連任之路以失敗告終。

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