　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

紐約警方「重裝戒備」駐守　開票零散示威…重量計畫防示威暴動！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲紐約警方重裝戒備。（圖／推特＠Chief Terence Monahan）

▲紐約警方重裝戒備。（圖／推特＠Chief Terence Monahan）

記者陳亭伃／綜合報導

美國大選於紐約時間3日登場，在此之前因為擔心動亂，各州不少店家都先戒備好，以木板、鐵板等維護自己的商家店面，然而最繁榮的紐約也派駐大批重裝警備介入，希望可以維持市區秩序，截至目前為止在警方的控管之下並沒有任何突發狀態發生，但官員在開票結束前仍不敢鬆懈。

根據《福斯新聞網》報導，美國最繁榮的紐約，在大選開票當天，自清晨4點開始就出現重裝警備進入市區，就是為了要維護這一天的社會秩序，在大選之前不論是疫情、「佛洛伊德之死」等，都曾上演過抗議衝突，因此當地官員希望盡可能避免類似情況發生。

紐約州目前已經開票完畢，由民主黨候選人拜登拿下29張選舉人票，但警方對於秩序的維護並沒有鬆懈，因為此次大選可能將需要較長時間的開票，不論是過程或是結果出爐，都不敢大意。

據悉，紐約市區街上可以看到零零散散的各派支持者，紐約警方表示，「都會以和平的方式勸離，希望不要造成人民的混亂」，此外也已經制定因應計畫，來對應不幸發生的衝突事件。

而在白宮附近，自早上就出現上千人的示威，要求「把川普趕出白宮」，大批警力也立刻進駐控管秩序，避免衝突發生。

►過期了沒關係，一張紙變身1.5倍東森幣

ET快訊
川普要求下令停止計票　要最高法院主持公道
30萬張選票「下落不明」！美郵政署認了：12州包含搖擺州
快訊／川普白宮演說「我們贏了」：準備好大舉慶祝勝選！
LIVE／暫落後拜登！川普白宮發表演說
川普推文「轟民主黨偷大選」慘被封鎖！推特最新聲明曝光
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拜登vs.川普拉鋸戰陷膠著　選舉地圖「民主黨包圍共和黨」壓倒性狂衝！

快訊／開票日槍擊！內華達州「駁火4死」　當地居民恐慌：太恐怖了

偷屍賊竊29女童墓　帶回家「重新上妝穿衣」佈置客廳…拒向家屬道歉！

美選路透最終民調：6搖擺州「決戰2隱藏選區」　川普vs.拜登民調僅差1～2％

7歲男童媽「穿豹紋童貞殺」登機遭拒　空服人員給理由：妳太雄偉了！

搖擺3州「今可能沒結果」　賓州、威斯康辛、密西根46選舉人票…恐瞬間翻盤

川普要求下令停止計票　要最高法院主持公道

親台參議員賈德納確定敗選！　參議院改選「46：46」席次對半分　

美國總統選情拉鋸　拜登「堅守三大藍牆州」仍有機會勝出！

30萬張選票「下落不明」！　美郵政署認了：12州包含搖擺州

殘殺長榮女大生...梁育誌父母道歉　發聲明：兒子以命償命還你們公道

郭書瑤.禾浩辰戲水「一把舉入池」　討「愛的抱抱」...真的被電到了！

騎士違停人行道被警察抓包開單 領罰「騎走」竟GET 3張新罰單

寵物店住2天！柯基以為被棄養 牠「眼全哭紅」塞爸懷裡討抱抱

同學換學士服「提前陪鍾女畢業」　變態魔今將安排身心科醫師會診

英國人挑戰魏德聖童年蛇湯補品 超詭異黑色汁液...他一喝秒變臉

鐵門半開「全罩安全帽小偷」闖入 闆娘嚇壞飯匙狂打...兒子朋友啦

徐智慧一起床消浮腫「狂做翻滾運動」　挑戰性感舞蹈..結果超落漆XD

女子剛入座點菜...下秒重摔昏迷　路過消防員+護理師合力CPR救命

婦深夜搭捷運「突昏倒」頭撞石椅 休假警一秒衝上幫CPR！救回一命

川普要求下令停止計票　要最高法院主持公道

親台參議員賈德納確定敗選！　參議院改選「46：46」席次對半分　

美國總統選情拉鋸　拜登「堅守三大藍牆州」仍有機會勝出！

30萬張選票「下落不明」！　美郵政署認了：12州包含搖擺州

不斷更新／拜登238：213暫時領先！川普白宮演說「準備慶勝選」

快訊／川普白宮演說「我們贏了」：準備好大舉慶祝勝選！

「害羞川粉」湧出力挺…重演2016？4年前超準民調：川普輕鬆勝選

還有機會！未開票7州「川普領先幅度大」　有望再奪80票逆轉

紐約警方「重裝戒備」駐守　開票零散示威…重量計畫防示威暴動！

婚紗照遭譏像「保險套廣告」！ 新婚夫妻堅不撤照：不想輸給酸民

iPhone12第二波預購將登場　遠傳本周五21時開放

長榮集團響應長榮航空類出國專案包機　已預排到明年飛逾35班

川普要求下令停止計票　要最高法院主持公道

女記者爆字母哥將與熱火簽長約遭嗆　貼「同行認證」強調非假新聞

全台都吃得到了！小7爆紅飛燕牌煉乳炸銀絲卷⋯整包煉乳隨便淋

親台參議員賈德納確定敗選！　參議院改選「46：46」席次對半分　

國3時速110公里「小黑貓遭甩飛車外」！　重摔翻滾多圈癱倒路肩

兔子疑遭5樓丟下慘死！　籠子全變形...目擊網友怒：聽說還有養狗

美國總統選情拉鋸　拜登「堅守三大藍牆州」仍有機會勝出！

飛官殉職…朱冠甍母南下顧孫「心繫家園30隻浪浪」　網發起認養

國際熱門新聞

更／拜登選舉人票238：213領先　川普：準備慶勝選

即／「搖擺」佛州翻盤　川普101：85大贏拜登

即／拜登拿下加州　209：143大幅領先川普

即／拜登85：72翻盤川普！

快訊／川普8票領先拜登！這2州率先開票

快訊／川普124：122微幅領先拜登

快訊／拜登翻盤！131：124領先川普　

快訊／川普白宮發表演說！

搖擺3州賓州、威斯康辛、密西根「今可能沒結果」

外送到摩鐵驚覺「電話號碼好熟悉」！下秒陌生男領餐

即／川普拿下密蘇里10票！再度翻盤領先

快訊／川普19：3領先拜登

快訊／川普奪德州38張票　210：227落後

拜登vs.川普拉鋸戰　選舉地圖驚見「民主黨包圍共和黨」

更多熱門

相關新聞

拜登失守關鍵佛州！CNN分析：川普攻擊奏效

拜登失守關鍵佛州！CNN分析：川普攻擊奏效

美國各州正在如火如荼進行開票，根據《福斯新聞》報導，暫時由拜登以238票領先川普的213票。目前已有過半州都已完成開票，CNN政治記者達娜巴許（Dana Bash）則分析，民主黨恐無法如預期取得壓倒性勝利，因為川普陣營先前將拜登塑造成一個社會主義者，這也讓拜登在拉丁裔選民中表現不佳。

川普推文「轟民主黨偷大選」慘被封鎖！

川普推文「轟民主黨偷大選」慘被封鎖！

拜登狂發文「秉持住信念」：我們已經在勝選的道路上

拜登狂發文「秉持住信念」：我們已經在勝選的道路上

川普狂粉「持槍進入投票所」

川普狂粉「持槍進入投票所」

「敗選準備幾乎0」　外媒：川普可能過不了這場考驗

「敗選準備幾乎0」　外媒：川普可能過不了這場考驗

關鍵字：

2020美國總統大選共和黨川普北美要聞拜登賀錦麗民主黨

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 丁小芹 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

梁靜茹離婚1年愛上「霸氣總裁」路邊激吻

更／拜登選舉人票238：213領先　川普：準備慶勝選

她爽嫁上海富二代！3月後死無全屍

即／「搖擺」佛州翻盤　川普101：85大贏拜登

友曾勸熊熊「不想拍就別勉強」！

地上發票能撿嗎？　嚴重後果曝光

即／拜登拿下加州　209：143大幅領先川普

幫罔腰道歉賠償反被嗆！鳳梨怒爆粗口：妳真的不知悔改

朴智宣「皮膚病惡化」痛苦輕生

2盒499！口罩降價比實名制還便宜

64歲高國華房事超強「1次3小時」！正宮狂讚

拿外送少1隻貓！電梯門開險嚇哭

高國華偷帶濃妝妹回家過夜！

勞保付一輩子可能一場空　3種人領不到老年給付退休金　

即／拜登85：72翻盤川普！

更多

最夯影音

更多
殘殺長榮女大生...梁育誌父母道歉　發聲明：兒子以命償命還你們公道

殘殺長榮女大生...梁育誌父母道歉　發聲明：兒子以命償命還你們公道
郭書瑤.禾浩辰戲水「一把舉入池」　討「愛的抱抱」...真的被電到了！

郭書瑤.禾浩辰戲水「一把舉入池」　討「愛的抱抱」...真的被電到了！

騎士違停人行道被警察抓包開單 領罰「騎走」竟GET 3張新罰單

騎士違停人行道被警察抓包開單 領罰「騎走」竟GET 3張新罰單

寵物店住2天！柯基以為被棄養 牠「眼全哭紅」塞爸懷裡討抱抱

寵物店住2天！柯基以為被棄養 牠「眼全哭紅」塞爸懷裡討抱抱

同學換學士服「提前陪鍾女畢業」　變態魔今將安排身心科醫師會診

同學換學士服「提前陪鍾女畢業」　變態魔今將安排身心科醫師會診

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面