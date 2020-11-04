婚紗照遭譏像「保險套廣告」！ 新婚夫妻堅不撤照：不想輸給酸民

▲印度一對新人的婚紗照被嗆「像保險套廣告」，引來討論。（翻攝自IG＠painmaker143）

圖文／鏡週刊

許多人會在終身大事時會拍攝「婚紗照」留下紀念，不過卻有新人的婚紗被譏像「保險套廣告」。

印度一對新婚夫婦蕾可希咪（Lekshmi）跟卡爾提克（Karthik），日前在社群網站PO出婚紗照分享喜悅，不料卻引來酸民攻擊，認為他們的照片「下流、可恥」，短短幾天各種惡意留言大量湧入。

原來蕾可希咪和卡爾提克的婚紗照中，有一組照片只披著床單，兩人在茶園追逐，讓人聯想到他們下身全都「光溜溜」。對此，酸民瘋狂開砲「畫面情色，根本是保險套廣告」「還不快去開房間」，大量留言更將矛頭指向新娘蕾可希咪，認為她素顏很醜、還叫她去拍A片。

▲卡爾提克和蕾可希咪不認為自己有錯，堅持不撤照。（翻攝自IG＠painmaker143）

除了酸民，也有許多親戚無法理解，認為這對新人太西化、忘本，要小倆口撤照，甚至將兩人退出家庭通訊群組。但卡爾提克和蕾可希咪目前表示，絕對不會撤除照片，他們解釋：「如果我們這麼做就表示我們認輸了，但我們又沒犯錯，我們在床單下也有穿衣服啊！」決定不理會酸民和他人眼光。



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