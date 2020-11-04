　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

婚紗照遭譏像「保險套廣告」！ 新婚夫妻堅不撤照：不想輸給酸民

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

印度一對新人的婚紗照被嗆「像保險套廣告」，引來討論。（翻攝自IG＠painmaker143）

▲印度一對新人的婚紗照被嗆「像保險套廣告」，引來討論。（翻攝自IG＠painmaker143）

圖文／鏡週刊

許多人會在終身大事時會拍攝「婚紗照」留下紀念，不過卻有新人的婚紗被譏像「保險套廣告」。

印度一對新婚夫婦蕾可希咪（Lekshmi）跟卡爾提克（Karthik），日前在社群網站PO出婚紗照分享喜悅，不料卻引來酸民攻擊，認為他們的照片「下流、可恥」，短短幾天各種惡意留言大量湧入。

原來蕾可希咪和卡爾提克的婚紗照中，有一組照片只披著床單，兩人在茶園追逐，讓人聯想到他們下身全都「光溜溜」。對此，酸民瘋狂開砲「畫面情色，根本是保險套廣告」「還不快去開房間」，大量留言更將矛頭指向新娘蕾可希咪，認為她素顏很醜、還叫她去拍A片。

卡爾提克和蕾可希咪不認為自己有錯，堅持不撤照。（翻攝自IG＠painmaker143）

▲卡爾提克和蕾可希咪不認為自己有錯，堅持不撤照。（翻攝自IG＠painmaker143）

除了酸民，也有許多親戚無法理解，認為這對新人太西化、忘本，要小倆口撤照，甚至將兩人退出家庭通訊群組。但卡爾提克和蕾可希咪目前表示，絕對不會撤除照片，他們解釋：「如果我們這麼做就表示我們認輸了，但我們又沒犯錯，我們在床單下也有穿衣服啊！」決定不理會酸民和他人眼光。


更多鏡週刊報導
正妹外送員無罩激凸　網暴動超嗨「想叫外送了」！
女老師嫁富二代初戀男友　新婚3月被殺焚屍母泣「女兒剛懷孕」
【有片】綠帽夫開趴公布孕妻「圍浴巾偷情」影片　下秒從賓客群揪出小王

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
川普要求下令停止計票　要最高法院主持公道
30萬張選票「下落不明」！美郵政署認了：12州包含搖擺州
快訊／川普白宮演說「我們贏了」：準備好大舉慶祝勝選！
LIVE／暫落後拜登！川普白宮發表演說
川普推文「轟民主黨偷大選」慘被封鎖！推特最新聲明曝光
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普要求下令停止計票　要最高法院主持公道

親台參議員賈德納確定敗選！　參議院改選「46：46」席次對半分　

美國總統選情拉鋸　拜登「堅守三大藍牆州」仍有機會勝出！

30萬張選票「下落不明」！　美郵政署認了：12州包含搖擺州

不斷更新／拜登238：213暫時領先！川普白宮演說「準備慶勝選」

快訊／川普白宮演說「我們贏了」：準備好大舉慶祝勝選！

「害羞川粉」湧出力挺…重演2016？4年前超準民調：川普輕鬆勝選

還有機會！未開票7州「川普領先幅度大」　有望再奪80票逆轉

紐約警方「重裝戒備」駐守　開票零散示威…重量計畫防示威暴動！

婚紗照遭譏像「保險套廣告」！ 新婚夫妻堅不撤照：不想輸給酸民

殘殺長榮女大生...梁育誌父母道歉　發聲明：兒子以命償命還你們公道

郭書瑤.禾浩辰戲水「一把舉入池」　討「愛的抱抱」...真的被電到了！

騎士違停人行道被警察抓包開單 領罰「騎走」竟GET 3張新罰單

寵物店住2天！柯基以為被棄養 牠「眼全哭紅」塞爸懷裡討抱抱

同學換學士服「提前陪鍾女畢業」　變態魔今將安排身心科醫師會診

英國人挑戰魏德聖童年蛇湯補品 超詭異黑色汁液...他一喝秒變臉

鐵門半開「全罩安全帽小偷」闖入 闆娘嚇壞飯匙狂打...兒子朋友啦

徐智慧一起床消浮腫「狂做翻滾運動」　挑戰性感舞蹈..結果超落漆XD

女子剛入座點菜...下秒重摔昏迷　路過消防員+護理師合力CPR救命

婦深夜搭捷運「突昏倒」頭撞石椅 休假警一秒衝上幫CPR！救回一命

川普要求下令停止計票　要最高法院主持公道

親台參議員賈德納確定敗選！　參議院改選「46：46」席次對半分　

美國總統選情拉鋸　拜登「堅守三大藍牆州」仍有機會勝出！

30萬張選票「下落不明」！　美郵政署認了：12州包含搖擺州

不斷更新／拜登238：213暫時領先！川普白宮演說「準備慶勝選」

快訊／川普白宮演說「我們贏了」：準備好大舉慶祝勝選！

「害羞川粉」湧出力挺…重演2016？4年前超準民調：川普輕鬆勝選

還有機會！未開票7州「川普領先幅度大」　有望再奪80票逆轉

紐約警方「重裝戒備」駐守　開票零散示威…重量計畫防示威暴動！

婚紗照遭譏像「保險套廣告」！ 新婚夫妻堅不撤照：不想輸給酸民

12種夢境場景洗版IG！粉紅沙漠、獨角獸「色廊展2.0」回歸台北華山

黃金獵犬憑「搭車記憶」回家　徒步100公里網感動：只認你在的家

iPhone12第二波預購將登場　遠傳本周五21時開放限量預購

長榮集團響應長榮航空類出國專案包機　已預排到明年飛逾35班

川普要求下令停止計票　要最高法院主持公道

女記者爆字母哥將與熱火簽長約遭嗆　貼「同行認證」強調非假新聞

全台都吃得到了！小7爆紅飛燕牌煉乳炸銀絲卷⋯整包煉乳隨便淋

親台參議員賈德納確定敗選！　參議院改選「46：46」席次對半分　

國3時速110公里「小黑貓遭甩飛車外」！　重摔翻滾多圈癱倒路肩

兔子疑遭5樓丟下慘死！　籠子全變形...目擊網友怒：聽說還有養狗

國際熱門新聞

更／拜登選舉人票238：213領先　川普：準備慶勝選

即／「搖擺」佛州翻盤　川普101：85大贏拜登

即／拜登拿下加州　209：143大幅領先川普

即／拜登85：72翻盤川普！

快訊／川普8票領先拜登！這2州率先開票

快訊／川普124：122微幅領先拜登

快訊／拜登翻盤！131：124領先川普　

快訊／川普白宮發表演說！

搖擺3州賓州、威斯康辛、密西根「今可能沒結果」

外送到摩鐵驚覺「電話號碼好熟悉」！下秒陌生男領餐

即／川普拿下密蘇里10票！再度翻盤領先

快訊／川普19：3領先拜登

快訊／川普奪德州38張票　210：227落後

拜登vs.川普拉鋸戰　選舉地圖驚見「民主黨包圍共和黨」

更多熱門

相關新聞

霍建華揪男教練回新家　一待9hrs

霍建華揪男教練回新家　一待9hrs

在網路搜尋引擎輸入林心如、霍建華的名字，後面緊接的熱門關鍵字會馬上跳出「離婚」「分居」等等負面字詞，可見這對夫妻即使已經生了女兒，時不時還會對外放閃，不過關係總是一再引發話題。

遭誤診「導致過度換膚」　朴智宣曾樂觀面對

遭誤診「導致過度換膚」　朴智宣曾樂觀面對

迷你小鎮川普掛蛋　隔壁卻贏拜登2倍

迷你小鎮川普掛蛋　隔壁卻贏拜登2倍

歸仁分局長遭拔官　「調職單」大風吹網酸爆

歸仁分局長遭拔官　「調職單」大風吹網酸爆

六月5歲兒過敏「爆棄養3隻貓」！送進貓旅館被砲轟

六月5歲兒過敏「爆棄養3隻貓」！送進貓旅館被砲轟

關鍵字：

LekshmiKarthik婚紗照鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 丁小芹 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

梁靜茹離婚1年愛上「霸氣總裁」路邊激吻

更／拜登選舉人票238：213領先　川普：準備慶勝選

她爽嫁上海富二代！3月後死無全屍

即／「搖擺」佛州翻盤　川普101：85大贏拜登

友曾勸熊熊「不想拍就別勉強」！

地上發票能撿嗎？　嚴重後果曝光

即／拜登拿下加州　209：143大幅領先川普

幫罔腰道歉賠償反被嗆！鳳梨怒爆粗口：妳真的不知悔改

朴智宣「皮膚病惡化」痛苦輕生

2盒499！口罩降價比實名制還便宜

64歲高國華房事超強「1次3小時」！正宮狂讚

拿外送少1隻貓！電梯門開險嚇哭

高國華偷帶濃妝妹回家過夜！

勞保付一輩子可能一場空　3種人領不到老年給付退休金　

即／拜登85：72翻盤川普！

更多

最夯影音

更多
殘殺長榮女大生...梁育誌父母道歉　發聲明：兒子以命償命還你們公道

殘殺長榮女大生...梁育誌父母道歉　發聲明：兒子以命償命還你們公道
郭書瑤.禾浩辰戲水「一把舉入池」　討「愛的抱抱」...真的被電到了！

郭書瑤.禾浩辰戲水「一把舉入池」　討「愛的抱抱」...真的被電到了！

騎士違停人行道被警察抓包開單 領罰「騎走」竟GET 3張新罰單

騎士違停人行道被警察抓包開單 領罰「騎走」竟GET 3張新罰單

寵物店住2天！柯基以為被棄養 牠「眼全哭紅」塞爸懷裡討抱抱

寵物店住2天！柯基以為被棄養 牠「眼全哭紅」塞爸懷裡討抱抱

同學換學士服「提前陪鍾女畢業」　變態魔今將安排身心科醫師會診

同學換學士服「提前陪鍾女畢業」　變態魔今將安排身心科醫師會診

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面