記者詹雅婷/綜合報導

美國總統川普稍早接連發出2條推特,強調今晚將會發表聲明,直言此次大選會是一大勝利。他也說,「我們贏面大,但他們想偷走這場選舉,我絕對不會讓他們這麼做,投票站關閉後絕對不能繼續投票。」

只不過,川普批評民主黨的這則貼文,已被推特封鎖。

依據福斯新聞開票最新數據,目前民主黨總統候選人拜登以237張選舉人票暫居領先,贏過拿到213張選舉人票的川普。

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!