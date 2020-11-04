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快訊／拜登奪夏威夷！拿4張選舉人票　215：147領先川普

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▲▼2020美國總統大選,川普,拜登,Trump,Biden,。（圖／路透）▲▼2020美國總統大選,川普,拜登,Trump,Biden,。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

根據《彭博社》統計，拜登在夏威夷州取得勝利，奪下4張選舉人票，目前以215票比147票領先川普。

川普目前勝出州

肯塔基州：8票（2016年由共和黨獲勝）

西維吉尼亞：5票（2016年由共和黨獲勝）

南卡羅來納州：9票（2016年由共和黨獲勝）

印第安那州：11票（2016年由共和黨獲勝）

奧克拉荷馬州：7票（2016年由共和黨獲勝）

密西西比州：6票（2016年由共和黨獲勝）

田納西州：11票（2016年由共和黨獲勝）

阿拉巴馬州：9票（2016年由共和黨獲勝）

阿肯色州：6票（2016年由共和黨獲勝）

佛羅里達州：29票（2016年由共和黨獲勝）

北達科塔州：3票（2016年由共和黨獲勝）

南達科塔州：3票（2016年由共和黨獲勝）

懷俄明州：3票（2016年由共和黨獲勝）

路易斯安那州：8票（2016年由共和黨獲勝）

堪薩斯州：6票（2016年由共和黨獲勝）

內布拉斯加州：3票（2016年由共和黨獲勝）

猶他州：6票（2016年由共和黨獲勝）

密蘇里州：10票（2016年由共和黨獲勝）

愛達荷州：4票（2016年由共和黨獲勝）

拜登目前勝出州

伊利諾州：20票（2016年由民主黨獲勝）

馬里蘭州：10票（2016年由民主黨獲勝）

紐澤西州：14票（2016年由民主黨獲勝）

康乃狄克州：7票（2016年由民主黨獲勝）

佛蒙特州：3票（2016年由民主黨獲勝）

維吉尼亞州：13票（2016年由民主黨獲勝）

德拉瓦州：3票（2016年由民主黨獲勝）

麻州：11票（2016年由民主黨獲勝）

羅德島州：4票（2016年由民主黨獲勝）

紐約州：29票（2016年由民主黨獲勝）

科羅拉多州：9票（2016年由民主黨獲勝）

新墨西哥州：5張（2016年由民主黨獲勝）

華盛頓特區：3票（2016年由民主黨獲勝）

新罕布夏州：4票（2016年由民主黨獲勝）

內布拉斯加州：2票（2016年由共和黨獲勝）

加州：55票（2016年由民主黨獲勝）

奧勒岡州：7票（2016年由民主黨獲勝）

華盛頓州：12票（2016年由民主黨獲勝）

夏威夷州：4票（2016年由民主黨獲勝）

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快訊／川普今晚將發布聲明：會是一大勝利
快訊／拜登發表聲明：我相信我們將贏得總統大選
快訊／拜登暫時領先！即將發表聲明
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快訊／拜登奪夏威夷！拿4張選舉人票　215：147領先川普
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