肯爺現身投票給自己！　選票「直接寫Kanye West」

文/香港01

「肯爺」威斯特(Kanye West) 3日在Twitter表示:「保持相信Kanye2020,謝謝耶穌基督」。他附上的影片顯示,他在選票上寫上自己及其副總統人選蒂德博爾(Michelle Tidball)的名字。有網民在他的推文下留言並附上圖片,稱:「Kanye,我剛才投票給你,祝你好運!」

▲雖然選票上沒有自己欄位,但肯爺仍投票給自己。(圖/翻攝自肯爺推特,下同)

Kanye West其後又再發布一段錄影,顯示選票放入掃描選票的機器內的情形,並附文稱這是他人生中第一次投票。

包括新罕布什爾州(New Hampshire)在內美國少部分州份容許選民把未出現在選票上的候選人名字寫上,作為另外的選擇。

非正式候選人(write-in candidate)的名字沒有出現在選民的選票上,而選民在選票上加寫這名「非正式候選人」的名字,以示對其投下支持的一票。Kanye West就是選擇了這種方式投票給自己。

KEEP BELIEVING KANYE 2020 Thank you Jesus Christ pic.twitter.com/OgFDGOCAOp