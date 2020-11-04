美媒看好民主黨攻下眾議院　裴洛西可能連任議長職

記者葉睿涵／綜合報導

美東時間11月3日美國總統選舉進行之際，參眾兩院也同時舉行第117屆美國國會的改選。綜合美聯社和CNN報導，民主黨在目前的開票情形看來呈現落後趨勢，得到的票數比對手共和黨少了約40張左右。

ABC News, NBC News and Fox all project that Democrats will retain their majority in the House of Representatives for another two years.



That means that Nancy Pelosi of San Francisco will continue as Speaker of the House, second in line to the presidency. https://t.co/e2UrivJwav — Mercury News (@mercnews) November 4, 2020

不過，美國廣播公司新聞（ABC News）、全國廣播公司（NBC）和福斯新聞都預測，民主黨將延續上一屆的優勢，在接下來的2年中繼續掌控眾議院，而這也意味著現任的裴洛西（Nancy Pelosi）將連任眾議院議長一職。

▲美媒預計民主黨將攻下眾議院，這也意味著現任議長裴洛西將獲得連任機會。（圖／路透）

在上一屆選舉，民主黨在眾議院的435個席位中贏得232個多數席位，而共和黨人只握有197席。此前，數據分析網站FiveThirtyEight預測，共和黨恐怕將在本屆改選中失去在參議院近6年的多數優勢，而民主黨有將近8成的機率能攻下參眾兩院，全面掌控國會。

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