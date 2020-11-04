美媒看好民主黨攻下眾議院　裴洛西可能連任議長職

記者葉睿涵／綜合報導
美東時間11月3日美國總統選舉進行之際，參眾兩院也同時舉行第117屆美國國會的改選。綜合美聯社和CNN報導，民主黨在目前的開票情形看來呈現落後趨勢，得到的票數比對手共和黨少了約40張左右。
ABC News, NBC News and Fox all project that Democrats will retain their majority in the House of Representatives for another two years.— Mercury News (@mercnews) November 4, 2020
That means that Nancy Pelosi of San Francisco will continue as Speaker of the House, second in line to the presidency. https://t.co/e2UrivJwav
不過，美國廣播公司新聞（ABC News）、全國廣播公司（NBC）和福斯新聞都預測，民主黨將延續上一屆的優勢，在接下來的2年中繼續掌控眾議院，而這也意味著現任的裴洛西（Nancy Pelosi）將連任眾議院議長一職。
▲美媒預計民主黨將攻下眾議院，這也意味著現任議長裴洛西將獲得連任機會。（圖／路透）
在上一屆選舉，民主黨在眾議院的435個席位中贏得232個多數席位，而共和黨人只握有197席。此前，數據分析網站FiveThirtyEight預測，共和黨恐怕將在本屆改選中失去在參議院近6年的多數優勢，而民主黨有將近8成的機率能攻下參眾兩院，全面掌控國會。