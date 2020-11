美媒看好民主黨攻下眾議院　裴洛西可能連任議長職

記者葉睿涵/綜合報導

美東時間11月3日美國總統選舉進行之際,參眾兩院也同時舉行第117屆美國國會的改選。綜合美聯社和CNN報導,民主黨在目前的開票情形看來呈現落後趨勢,得到的票數比對手共和黨少了約40張左右。

ABC News, NBC News and Fox all project that Democrats will retain their majority in the House of Representatives for another two years.



That means that Nancy Pelosi of San Francisco will continue as Speaker of the House, second in line to the presidency. https://t.co/e2UrivJwav