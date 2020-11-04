拜登vs.川普拉鋸戰陷膠著　選舉地圖「民主黨包圍共和黨」壓倒性狂衝！

記者陳亭伃／綜合報導

美國大選於台灣時間4日登場，縱使選前做出多場民調，都顯示兩人將會決戰六大搖擺州，但川普不安感仍提升，主要原因是拜登在許多戰場州中，都是微幅領先、或是差異極小的狀態，倘若選民稍微偏離，就可能造成選局翻盤，其中佛羅里達州、北卡羅萊納、喬治亞州將會非常激烈。

▲美選開票今登場，選情膠著戰。（圖／路透）

綜合外媒報導，早在此次民調中就顯示，拜登可能輸掉佛州，截至4日午間，川普陣營確實拿下佛州29票選舉人票，但就算是北卡羅萊納州、喬治亞州、俄亥俄州、愛荷華州都輸掉，拜登都還是有贏得大選的可能，因為亞利桑那州、內華達、新罕布夏州、內布拉斯加州都可能會是翻盤的推手。

▲台灣時間午間選情陷膠著，出現藍包紅（民主黨包圍共和黨）的局面。（圖／翻攝彭博社選舉地圖）

目前截至午間12時許，美國各州整體開票情形相當膠著，可以看到在中部區塊幾乎是共和黨天下，外圍部分則是依序被民主黨包圍拿下，包括紐約州、華盛頓州、奧勒岡州、加州等席次較多的地方。

在6大關鍵搖擺州部分，目前僅有佛羅里達州揭曉，由川普幾乎得下29張選舉人票，過去在2016年大選上，川普與希拉蕊決戰的賓州，也成為下一個搖擺州的焦點。外界預測，雖一開始拜登票數明顯落後，但在各州陸續開出之後，意外奪下其他非搖擺州的「多數選舉人票」與川普出現拉鋸。