快訊／川普得「風向球」俄亥俄州18票！165：215持續落後拜登

有沒有看到美國至今還在發布選舉民調？為什麼台灣在選前十天必須禁止？民調是人民投票的重要參考，根本不應在選前十天禁止發布。拜登將會當選2020美國總統，因為，選前民調在全國方面，拜登領先川普達8-9%，是2016希拉蕊領先幅度的兩倍，而在搖擺州或者戰場州，拜登幾乎都是領先。