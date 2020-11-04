快訊／拜登拿下加州！奪74張選舉人票　209：143大幅領先川普

勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)時常在賽前發「專注文」，在美國總統大選這天，他要選民保持專注，依照規定完成投票；他先前也錄製了影片向群眾喊話，「現在比過去任何時刻更需要你的選票。」退休的阿根廷球星吉諾比利(Manu Ginobili)也十分關注開票，直呼這感覺跟季後賽搶七戰一樣。