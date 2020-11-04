賓州成最核心戰場！川普緊抓逆轉關鍵　「開票延長賽」藏動盪變數

記者吳美依／綜合報導

美國總統大選3日登場，開票程序正在如火如荼進行中。其中，賓夕法尼亞州（Pennsylvania，下稱賓州）選情激烈，被許多預測模型認定是能夠左右本屆大選結果的「最關鍵戰場」，備受關注。根據CNN最新消息，隨著提前投票的計票程序持續進行中，川普在賓州的領先優勢可能縮小。

▲美國2020年總統大選中，賓州被認為是最關鍵的戰場。圖為賓州民眾排隊投票。（圖／達志影像／美聯社）

賓州握有20張選舉人票，資深選舉官員波克瓦爾（Kathy Boockvar）於1日透露，今年郵寄投票數量可能是2016年的10倍，但她有信心能夠在週五（6日）前結束大部分計票工作。

▲川普前往賓州造勢。（圖／路透）

根據選舉法規，賓州無法提前處理郵寄選票，因此在大選日後，可能還需要耗時數天，才會知道由哪位候選人贏得該州。《衛報》指出，川普可能利用此機會，試圖翻轉大選結果，不論如何，都可能替美國的選後社會帶來不確定性與動盪。

其中，賓州最大城市費城多達40萬張郵寄投票，市長肯尼（James Kenney）於2日表示，該城計票數字可能左右該州大選結果，進而影響全國大選勝負，但是必須耗時數天才能知曉最終結果，「所以必須再次強調，請大家保持耐心」。

選民參與組織「更好的公民」（Better Civics）聯合創辦人史密斯（Megan Smith）表示，她很擔心總統的言論將影響民眾對於大選的信心，「我最擔心的是，人們將會看到（數字）回報，然後開始感到失望，而實際上我們不知道答案是如何。我也擔心，因為有太多假消息在流傳，郵寄投票與大選結果都將遭到質疑」。

▲賓州選舉工作人員正在處理郵寄投票。（圖／達志影像／美聯社）

根據《衛報》與非營利調查報導組織ProPublica蒐集的最新數據，賓州至少已有240萬選民寄回郵寄投票。其中，民主黨占150多萬張，共和黨占55.5萬張左右。而在2016年大選，賓州僅26.2萬多人採此方式投票。

儘管如此，投票過程仍有一些混亂，選民可能會因忘記簽名等小失誤，導致選票遭到拒絕。因此，兩黨都有代表人士前往費城與各地的計票中心，從旁審查郵寄投票有效性。

賓州最高法院上月裁定延長郵寄投票截止日期，如今只要郵戳日期在11月3日前，且在選後3天內送達，皆可計算。儘管共和黨要求停止裁決，遭最高法院駁回，但3名保守派大法官書寫異議書，宣稱此舉可能違憲。由於最終裁定可能在選後幾天出爐，因此外界預期，賓州的大選結果可能發生法律爭議，甚至導致成千上萬張選票無效。

川普2016年以4.4萬張普選票、不到1%的領先優勢拿下賓州，今年大選必須再次奪得此地，才可能連任。如果拜登在賓州失利，仍有機會當選，但若真是如此，他在人口結構相近的鄰州選情，可能也會出現負面變化。

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