猛獅「滿口血」坐車內！網嚇喊：駕駛被吃了？...他曝真相

What, you've never seen a lion driving a car??? 由 Emmanuel Keller 發佈於 2020年10月29日 星期四

實習記者蘇頌婷／綜合報導

瑞士費蘭登（Fällanden）一名攝影師，日前到錫基野生動物園區（Siky Park）進行拍攝作業，期間他拍到到一頭下巴毛沾滿血跡的獅子，坐在一輛吉普車裡，仔細一瞧發現車上的駕駛不見了。照片PO出後，網友們紛紛嚇喊「牠吃掉了司機？」

根據《每日郵報》報導，來自紐沙特的凱勒（Emmanuel Keller），是一名以拍攝野生動物為主的攝影師。凱勒10月底到錫基野生動物園區進行拍攝，期間看到一頭名為尊巴（Zumba）的獅子坐在吉普車上，一副準備開車的模樣，他隨即把畫面拍下來，並分享至臉書上。

由於照片中的車子裡並沒有司機，獅子的下巴毛還沾有血跡，讓不少網友嚇壞詢問「獅子是不是吃掉司機了？」凱勒則說明表示，當時獅子剛享用完午餐，因為沒有清理乾淨，下巴的毛才殘留血跡。凱勒還補充道，之後有一輛空吉普車經過，牠便從後方上車探險去了。

照片PO出，吸引不少網友們留言「牠好像遇到塞車，擺出一副好無奈的樣子」、「牠看起來毫無頭緒」、「非常可愛的獅子」。