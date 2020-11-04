選舉落敗！美重量級「挺台參議員」賈德納落選　曾感謝台贈美口罩

▲共和黨挺台參議員賈德納(左)落選，但另一友台參議員柯頓(右)順利連任。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓3日綜合外電報導

美國聯邦參議院今天伴隨總統大選進行局部改選，共和黨重量級挺台參議員、參院外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）落選，另一友台參議員柯頓（Tom Cotton）順利連任。

賈德納長年在美國國會積極推動友台法案，今年還特別錄製長約1分鐘影片，感謝台灣援贈美國口罩。

共和黨聯邦參議員柯頓則多次為支持台灣參與世界衛生組織（WHO）發聲，強調台灣這次成功抑制新型冠狀病毒疫情，有許多經驗可以分享，但世衛懦弱行徑讓世界處於更不利處境。

綜合美國媒體報導，民主黨籍前科羅拉多州長希肯魯柏（John Hickenlooper）在今天的聯邦參議員改選中，擊敗共和黨現任參議員賈德納。

希肯魯柏本希望角逐總統選舉提名，放棄後被民主黨幹部說服競選參議員。

賈德納於2014年首度當選參議員，成為科羅拉多州36年來第一名成功擊敗現任參議員的挑戰者，這次爭取連任失利。

而43歲的阿肯色州聯邦參議員柯頓今天輕鬆擊敗自由參選的候選人哈靈頓（Ricky Dale Harrington），民主黨在該區未推派選將。

美國今天舉行總統大選、眾議院選舉及參議院部分席次改選。如果民主黨籍總統候選人拜登（Joe Biden）當選，民主黨需要增加3席才能掌握參議院；如果共和黨籍現任總統川普連任，民主黨則需要增加4席才能在參院成為多數。

►快訊／開票日槍擊！內華達州「飆火4死」 當地居民恐慌：太恐怖了

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽Podcast掌握美選及國際局勢