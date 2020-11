▲民眾聽到槍聲相當恐慌。(圖/翻攝自推特)

記者陳亭伃/綜合報導

美國大選於台灣時間4日登場,多州於上午陸續開票,而在內華達州的亨德森市發生一起槍擊案,目前已知有4人死亡。

根據《紐約時報》報導,當地時間上午11時許,提到有人開槍,警方抵達現場之後,與嫌犯出現交火情形,並造成4人死亡,其中一人送往醫院急救。

據悉,警方接獲民眾報案當地公寓出現槍聲,附近居民相當恐慌,因為正值開票日,擔心會有小暴動、混亂出現。目前當地警方已經加強巡邏,以免類似案件再發生。

Breaking: At least 4 dead after an officer involved shooting in Henderson, Nevada. pic.twitter.com/rSTy7cJtSg