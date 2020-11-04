快訊／拜登持續領先！　135：130拉大與川普差距

記者張方瑀／綜合報導
根據彭博社報導，川普再拿下猶他州6票，拜登則得新罕布夏州4票，目前拜登以135票領先川普130票。
川普目前勝出州
肯塔基州：8票（2016年由共和黨獲勝）
西維吉尼亞：5票（2016年由共和黨獲勝）
南卡羅來納州：9票（2016年由共和黨獲勝）
印第安那州：11票（2016年由共和黨獲勝）
奧克拉荷馬州：7票（2016年由共和黨獲勝）
密西西比州：6票（2016年由共和黨獲勝）
田納西州：11票（2016年由共和黨獲勝）
阿拉巴馬州：9票（2016年由共和黨獲勝）
阿肯色州：6票（2016年由共和黨獲勝）
佛羅里達州：29票（2016年由共和黨獲勝）
北達科塔州：3票（2016年由共和黨獲勝）
南達科塔州：3票（2016年由共和黨獲勝）
懷俄明州：3票（2016年由共和黨獲勝）
路易斯安那州：8票（2016年由共和黨獲勝）
堪薩斯州：6票（2016年由共和黨獲勝）
猶他州：6票（2016年由共和黨獲勝）
拜登目前勝出州
伊利諾州：20票（2016年由民主黨獲勝）
馬里蘭州：10票（2016年由民主黨獲勝）
紐澤西州：14票（2016年由民主黨獲勝）
康乃狄克州：7票（2016年由民主黨獲勝）
佛蒙特州：3票（2016年由民主黨獲勝）
維吉尼亞州：13票（2016年由民主黨獲勝）
德拉瓦州：3票（2016年由民主黨獲勝）
麻州：11票（2016年由民主黨獲勝）
羅德島州：4票（2016年由民主黨獲勝）
紐約州：29票（2016年由民主黨獲勝）
新墨西哥州：5張（2016年由民主黨獲勝）
華盛頓特區：3票（2016年由民主黨獲勝）
新罕布夏州：4票（2016年由民主黨獲勝）