影／拜登大選當日重返賓州老家！牆上手寫「從這間房子入主白宮」

記者葉睿涵／綜合報導

民主黨候選人拜登在選舉日當天經過賓州斯克蘭頓（Scranton）時，重回兒時的故居，並在臥室的一面牆上簽名。他在2008年的選舉中也曾以副總統候選人的身份拜訪故居。

▲拜登在選舉日重返賓州故居。（圖／路透）

綜合外媒報導，拜登在故居臥室的牆上，用一支黑色的馬克筆寫下，「在上帝的恩典下，從這間房子到白宮。拜登2020年11月3日」（From this house to the White House, with the grace of God. Joe Biden 11-3-2020）。

NEW: A picture from Scranton. Joe Biden just signed this on the living room wall in his childhood home here. For context, he did this in the bedroom during the 2008 race. @axios pic.twitter.com/R9sKjG6Ktv — Alexi McCammond (@alexi) November 3, 2020

拜登在競選過程中經常強調自己工人階級的出身，並特別關注他的出生地賓州的選情，因為賓州一直都是影響選舉結果的關鍵戰場州。這位民主黨總統候選人一直在斯克蘭頓度過他的童年，直到10歲時父親失業，他才搬到了德拉瓦州（Delaware）。

拜登在過去的選舉中曾多次造訪自己兒時的家。2008年與歐巴馬搭檔參加競選時，他就曾以副總統候選人的身份拜訪故居，並在屋主的邀請下，在牆上寫道，「我到家了」（I am home）。

這位民主黨候選人自小就心懷當總統的夢想。他自1968年參政以來，已經為總統夢耕耘了半個世紀，如今終於來到追夢之旅的最後一哩路。

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