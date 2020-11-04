快訊／拜登翻盤！奪科羅拉多州9票　131：124領先川普　

美國總統川普在大選前一天又拿NBA頭牌詹姆斯(LeBron James)來蹭熱度，嘲諷他率湖人奪冠，收視率卻慘跌71%，台下群眾更怒吼「詹姆斯爛透了！」不過表明不想再回應川普的「詹皇」，與喬丹(Michael Jordan)在內等名人，一起捐了2700萬美金，替將近1萬3000名重罪犯支付罰款和欠債，讓他們能取得投票權。