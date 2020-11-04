百萬選民選前接獲「待在家」警告來電　FBI：已介入調查

記者葉睿涵／綜合報導

美選已進入最後倒數階段，但現在卻有百萬選民向政府反映，他們在選舉日當天收到一通呼籲民眾要「注意安全、待在家裡」的神秘電話。目前，神秘來電的來源尚不清楚，而且部分的通話內容也沒有特別提及投票相關事宜，但聯邦調查局（FBI）已介入調查。

▲有百萬選民接獲警告他們要「注意安全，待在家裡」的神秘來電。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

據BBC報導，這些神秘來電已引起政府官員們的不安，他們紛紛呼籲人們不要相信來電內容，行使自己的投票權才是最重要的。

Getting reports of multiple robocalls going to Flint residents that, due to long lines, they should vote tomorrow.

Obviously this is FALSE and an effort to suppress the vote. No long lines and today is the last day to vote. Don’t believe the lies! Have your voice heard! RT PLS. — Dana Nessel (@dananessel) November 3, 2020

密西根司法部長內塞爾（Dana Nessel）在推特上表示，這些來電的目的顯然是為了要壓制選民投票，但「這一切都是假的」，希望民眾要積極投票，讓自己的聲音被聽見。

紐約總檢察長詹姆斯（Letitia James）也指出，這些阻止選民行使投票權的企圖令人感到沮喪和不安，而且這樣的行為是錯誤的。儘管FBI並未針對此事發表看法，但他們表示，FBI已經瞭解與神秘電話有關的事，並已介入調查。

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