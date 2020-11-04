快訊／「搖擺」佛州翻盤！ 川普101：85大贏拜登

記者張方瑀／綜合報導

根據《路透社》統計，川普在關鍵搖擺州佛州奪下29張選舉人票，目前以101：85大贏拜登。川普2016年也拿下佛州，取得關鍵領先。拜登政營坦承，佛州失守後選情確實不樂觀，但其他關鍵搖擺州仍大有可為。

FLORIDA

Trump 5,457,029 50.9% (+2.8)

Biden 5,162,201 48.1%

Jorgensen 66,268 0.62%

Hawkins 21,918 0.20%



10,722,258 votes counted. Estimated >95% in



Via @DecisionDeskHQhttps://t.co/iOD0Q8e1um https://t.co/D0b4usjaoc — Political Polls (@Politics_Polls) November 4, 2020

候選人至少要得到270張選舉人票才能當選，若都沒有超過，則由眾議院來票選。

川普目前勝出州

肯塔基州：8票（2016年由共和黨獲勝）

西維吉尼亞：5票（2016年由共和黨獲勝）

南卡羅來納州：9票（2016年由共和黨獲勝）

印第安那州：11票（2016年由共和黨獲勝）

奧克拉荷馬州：7票（2016年由共和黨獲勝）

密西西比州：6票（2016年由共和黨獲勝）

田納西州：11票（2016年由共和黨獲勝）

阿拉巴馬州：9票（2016年由共和黨獲勝）

阿肯色州：6票（2016年由共和黨獲勝）

佛羅里達州：29票（2016年由共和黨獲勝）



拜登目前勝出州

伊利諾州：20票（2016年由民主黨獲勝）

馬里蘭州：10票（2016年由民主黨獲勝）

紐澤西州：14票（2016年由民主黨獲勝）

康乃狄克州：7票（2016年由民主黨獲勝）

佛蒙特州：3票（2016年由民主黨獲勝）

維吉尼亞州：13票（2016年由民主黨獲勝）

德拉瓦州：3票（2016年由民主黨獲勝）

麻州：11票（2016年由民主黨獲勝）

羅德島州：4票（2016年由民主黨獲勝）

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