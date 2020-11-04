中國趁美國總統大選混亂「解放台灣」？　葛來儀回應一個字！

▲解放軍戰機。（圖／翻攝中國軍網）

記者劉亭／綜合報導

兩岸情勢緊張，共軍近來動作頻繁，從9月以來已34次擾台。適逢美國總統大選，先前曾有美國高官分析，中共可能趁選情混亂機會攻台。對此華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國專家葛來儀（BonnieGlaser）3日發文分析，只回應一個字。

葛來儀指出，雖然沒有發生10月驚奇，但許多中國人持續警告，美國會持續對中國邊界進行挑釁，一些美國專家指出，中國會在美國選後的混亂中，趁機攻擊台灣或其它行動，「這真的有可能嗎？不會（NO）」。

美國前參聯會副主席、退役上將詹姆斯.A.溫尼菲爾德（James A. Winnefeld），以及歐巴馬政府時期兩度擔任中央情報局（CIA）代局長的莫瑞爾（Michael Morell）聯合撰文，並刊登於美國海軍學院出版的《會刊》（Proceedings）。

文章中指出，若美國大選投票後，選舉爭議持續不斷，解放軍很有可能會在明年以3天的時間解決「台灣問題」，時間可能就在2021年1月19日至1月21日美國總統交接期間。

文中推測，中國會快速將解放軍隊調至台灣海峽，先攻佔澎湖、金馬等離島，封鎖台灣逃出的航路，再派遣軍艦至東部海岸協防美國第七艦隊，直接包圍台灣；屆時白宮會緊急召開會議，爭辯救或不救，但最後可能花太多時間，台灣已先投降。