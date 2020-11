中國趁美國總統大選混亂「解放台灣」？　葛來儀回應一個字！

▲解放軍戰機。(圖/翻攝中國軍網)

記者劉亭/綜合報導

兩岸情勢緊張,共軍近來動作頻繁,從9月以來已34次擾台。適逢美國總統大選,先前曾有美國高官分析,中共可能趁選情混亂機會攻台。對此華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)中國專家葛來儀(BonnieGlaser)3日發文分析,只回應一個字。

葛來儀指出,雖然沒有發生10月驚奇,但許多中國人持續警告,美國會持續對中國邊界進行挑釁,一些美國專家指出,中國會在美國選後的混亂中,趁機攻擊台灣或其它行動,「這真的有可能嗎?不會(NO)」。

美國前參聯會副主席、退役上將詹姆斯.A.溫尼菲爾德(James A. Winnefeld),以及歐巴馬政府時期兩度擔任中央情報局(CIA)代局長的莫瑞爾(Michael Morell)聯合撰文,並刊登於美國海軍學院出版的《會刊》(Proceedings)。

文章中指出,若美國大選投票後,選舉爭議持續不斷,解放軍很有可能會在明年以3天的時間解決「台灣問題」,時間可能就在2021年1月19日至1月21日美國總統交接期間。

文中推測,中國會快速將解放軍隊調至台灣海峽,先攻佔澎湖、金馬等離島,封鎖台灣逃出的航路,再派遣軍艦至東部海岸協防美國第七艦隊,直接包圍台灣;屆時白宮會緊急召開會議,爭辯救或不救,但最後可能花太多時間,台灣已先投降。

Even though there was no Oct surprise, many Chinese continue to warn that US will engage in a provocation on China's periphery. Some US experts say China will take advantage of uncertainty (chaos?) after US election to attack Taiwan, or something else. Is either really likely? No