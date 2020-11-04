中國趁美國總統大選混亂「解放台灣」？　葛來儀回應一個字！

▲解放軍戰機。（圖／翻攝中國軍網）
記者劉亭／綜合報導
兩岸情勢緊張，共軍近來動作頻繁，從9月以來已34次擾台。適逢美國總統大選，先前曾有美國高官分析，中共可能趁選情混亂機會攻台。對此華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國專家葛來儀（BonnieGlaser）3日發文分析，只回應一個字。
葛來儀指出，雖然沒有發生10月驚奇，但許多中國人持續警告，美國會持續對中國邊界進行挑釁，一些美國專家指出，中國會在美國選後的混亂中，趁機攻擊台灣或其它行動，「這真的有可能嗎？不會（NO）」。
美國前參聯會副主席、退役上將詹姆斯.A.溫尼菲爾德（James A. Winnefeld），以及歐巴馬政府時期兩度擔任中央情報局（CIA）代局長的莫瑞爾（Michael Morell）聯合撰文，並刊登於美國海軍學院出版的《會刊》（Proceedings）。
文章中指出，若美國大選投票後，選舉爭議持續不斷，解放軍很有可能會在明年以3天的時間解決「台灣問題」，時間可能就在2021年1月19日至1月21日美國總統交接期間。
文中推測，中國會快速將解放軍隊調至台灣海峽，先攻佔澎湖、金馬等離島，封鎖台灣逃出的航路，再派遣軍艦至東部海岸協防美國第七艦隊，直接包圍台灣；屆時白宮會緊急召開會議，爭辯救或不救，但最後可能花太多時間，台灣已先投降。
Even though there was no Oct surprise, many Chinese continue to warn that US will engage in a provocation on China's periphery. Some US experts say China will take advantage of uncertainty (chaos?) after US election to attack Taiwan, or something else. Is either really likely? No— Bonnie Glaser / 葛來儀 (@BonnieGlaser) November 2, 2020