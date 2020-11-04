美國大選湧現神秘電話！機器女聲籲「選民留在家」　業界：來自外國

▲投票民眾。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國大選如火如荼展開，國土安全部於當地時間3日指出，美國聯邦調查局（FBI）在調查一些人收到語音自動電話（Robocall）的問題，電話內容是呼籲選民投票日留在家「保持安全，留在家中」。此外，密歇根州有自動發送簡訊（Robotexts）出現，引起外界有關錯誤訊息流傳的憂慮。

▲民主黨籍總統參選人拜登。（圖／路透）

綜合外電報導，美國選民開始投票之際，不少人被語音自動電話及自動發送短訊「轟炸」，電話錄音是一把合成女聲在說「你好，這只是一個測試電話，是時候留在家，保持安全，留在家中」（Stay safe and stay home）。

民眾擔憂，背後是不是有神秘力量在恫嚇選民，目的是令他們不敢去投票。目前，美國及地方官員已就至少2個語音自動電話發出警告。

《華盛頓郵報》指出，估計已有1000萬選民收到這個電話，包括紐約、北卡羅來納州及密歇根州都有人收到這個電話。由美國公司YouMail為該報準備的數據指出，在夏季起，全國317個地區編號中已有280個出現這種電話。

▲川普造勢現場。（圖／路透）

報導引述美國一些大型電訊服務供應商稱，相信這些電話源頭是外國。FBI已展開調查，並稱已留意到報道，但稱沒有進一步的評論。一些州的選舉官員在致力回應選民並予以安撫。密歇根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）在3日承認快速行動以根絕錯誤訊息。

針對此事，主營阻擋電話推銷及語音自動電話APP的公司RoboKiller，其副總裁波特評論道，他們正在追蹤這些活動，這個語音自動電話在過去11個月已發出數百萬次，估計「數千或數以萬計」的人已經收到這個電話，但來到11月3日，它在該公司編製的垃圾電話名單排名中走升，至第5或第6位。

美國電訊協會（United States Telecom Association）發言人韋斯稱，那些電話「可能來自歐洲」，不過有時它們可能是通過其他外國電訊服務供應商打來。