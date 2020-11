川普與官員、家人待白宮看開票　發言人：他心情超好！

▲美國總統川普。(圖/路透)

記者張方瑀/綜合報導

美國總統大選投票邁入尾聲,各州將於台灣時間上午8時陸續開票。白宮發言人法拉赫表示,川普與高階官員、親友將在白宮內關注開票結果,並強調川普此刻心情相當好。

根據CNN報導,法拉赫(Alyssa Farah)證實川普將和高階官員、親友待在白宮東廂辦公室關注開票結果,並強調川普此刻心情非常好,「我們對選戰投入大量心力,不會將每張票視為理所當然,我們已經準備好看結果了。」

