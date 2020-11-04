快訊／美國務院「大選日火速批准」　售台4架死神無人機　

▲MQ-9收割者無人偵查機。（圖／路透）

文／中央社華盛頓3日綜合外電報導

美國國務院今天宣布，美國同意出售台灣4架MQ-9無人機，在中國加強恫嚇之際，協助增進台灣防衛能力。美國國防部同時宣布，美國國務院正式知會國會這項軍售案。

這是川普政府在今年7月將精密和嚴防外洩的無人機技術出口政策放寬以來，第一項這樣的軍售案，金額為6億美元（約171億台幣），內容包括地面站台與人員訓練。

路透社今天稍早引述美國國會助理的話報導，美國國務院正式知會國會將出售台灣4架MQ-9無人機案，這是敲定軍售的最後一步。

路透社昨天引述消息人士的話報導，在美國國務院正式知會國會後，國會有30天時間可提出反對；不過因美國兩大黨目前都支持台灣防務，所以國會不致於反對。

這4架MQ-9海上衛士（Sea Guardian）型無人機是由通用原子航空系統公司（General Atomics Aeronautical Systems Inc.）建造。消息人士說，儘管此型無人機可裝配武器，不過對台出售的4架MQ-9將裝置偵察設備。

路透社近數週來報導，川普政府正推動對台出售另4項精密軍備，金額為50億美元上下（約1430億台幣）。目前川普政府已對中國加大施壓，且更加擔心中國對台灣的意圖。