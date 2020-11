拜登大選日重返賓州故居！　祈求上帝：從這座房子到白宮

▲美國民主黨籍總統參選人拜登。(圖/路透)



文/中央社

美國民主黨總統候選人拜登喜歡談論他在出生地賓州史克蘭頓(Scranton)長大,他在美國大選這天重返故居,並在牆上簽名,以求帶來好運。

他以黑筆在客廳一幅畫後的牆上寫道:「憑藉上帝的恩典,從這座房子到白宮(From this House to the White House with the Grace of God)。」並簽上自己的名字和日期(11-3-2020)。

一名隨行記者拍下拜登留言畫面。一名推特用戶在照片下方寫著:「他的筆向上帝的耳朵祈求。」

拜登2008年第二度爭取參選總統時,也曾在造勢途中返回故居,並在臥室牆上簽名。那年他競選失利,但被歐巴馬(Barack Obama)挑為競選搭檔。

落葉歸根對77歲的拜登來說,似乎已成為一種傳統。拜登10歲隨家人搬往與賓州相鄰的德拉瓦州,連任德拉瓦州聯邦參議員長達30多年。

NEW: A picture from Scranton. Joe Biden just signed this on the living room wall in his childhood home here. For context, he did this in the bedroom during the 2008 race. @axios pic.twitter.com/R9sKjG6Ktv