更生人槍手孤狼犯案！維也納恐攻「4死22傷」　ISIS宣稱參與攻擊

▲槍手的仇恨犯罪在商家門上留下彈孔。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

維也納恐攻槍擊案周一（2日）晚間發生後，目前累計增至4死22傷，死者包括1名恐怖分子。奧地利內政部長當天將事件定調為恐攻，其中一名穿假造炸彈背心，手持手槍與自動步槍的男子，被證實為20歲的奧地利公民，同時也是伊斯蘭國（IS）信徒；案發24小時後，IS證實主導該案。

《紐約時報》報導，奧地利內政部長內漢默（Karl Nehammer）3日在記者會上表示，20歲男子斐楚萊（Kujtim Fejzulai）不但是奧地利公民，同時也領有北馬其頓共和國（North Macedonia）的公民資格，當局發現他曾赴敘利亞並在當地加入伊斯蘭國。

▲▼傷亡曾至4死22傷。（圖／路透）

內漢默進一步提出的內容與前一晚有所出入，他指出依據現有蒐集到的證據顯示，沒有其他涉案人士。他說斐楚萊在敘利亞加入IS回國後，當局曾將他逮捕過一次，並據此判處22個月的有期徒刑，但之後給予提前假釋。內漢默的說法引起質疑，一個理應被當局嚴密監視的人物，何以能策畫並進行整場大規模的槍擊案。

槍擊案發生大約整24小時候，IS宣稱主導並犯下維也納市中心猶太教堂周遭的恐怖攻擊。美國專門監測網路極端言論的非政府組織「SITE情報組」，翻譯聲明，IS將斐楚萊稱作「哈里發的士兵」，因其利用自動步槍、手槍和刀械殺死與傷害了「將近30個十字軍」。





▲反恐部隊街上搜索。（圖／路透）

目前尚不清楚IS在整起恐攻事件中扮演的角色，包括他們是否協助策畫攻擊，以及是否有其他勢力滲入，但IS此次發出的聲明與其他前幾次證實由他們犯下的案件聲明相同。

奧地利當局誓言不會被恐攻事件分散了社會的民主與凝聚力，總理庫爾茲（Sebastian Kurz）則在對全國講話中表示，槍擊案百分百是恐怖攻擊，動機是出於對奧地利立國基本價值觀的仇恨。

傷亡人數由4死15傷增至4死22傷，死者包含犯案9分鐘後，即被迅速趕到的警方開槍擊斃的斐楚萊，還有2名男性與1名女性遇害者，事發當時在猶太教堂前與斐楚萊駁火的一名警員則受到重傷。