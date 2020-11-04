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如何反擊亂傳「蘑菇照」的痴漢網友？　傳給她媽就對了！

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一名美國女網友收到男性網友亂傳的蘑菇照後，直接將照片傳給該名網友的母親。（圖／翻攝自Shannai Brooks-Jackson臉書）

▲一名美國女網友收到男性網友亂傳的蘑菇照後，直接將照片傳給該名網友的母親。（圖／翻攝自Shannai Brooks-Jackson臉書）

圖文／CTWANT

女生們或多或少都會在網路上收到來路不明的網友傳送的「噁心照」，相信是感到無奈又生氣，但近日就有個國外的女生在收到噁男傳來的照片後，將照片直接轉送給噁男的母親，希望該名母親好好的管教一下她的小孩，明快爽朗的舉動讓不少網友大呼過癮。

根據《太陽報》報導指出，美國24歲女子珊娜（Shannai Brooks-Jackson）日前收到一個男性網友傳來的性器官的照片，這讓她感到憤怒不已。後來她自己透過搜索的方式，找尋到該名男性網友媽媽的社交網站帳號，並且將照片傳給她媽媽，同時希望這位媽媽能夠好好管教她的兒子，珊娜對這名媽媽表示「我只是想讓你知道，你的兒子認為可以在完全沒有任何理由的情形下，對女性發送性器官的照片」、「您看起來是為值得尊敬的女士，我也相信您並沒有教育他這樣做」、「我認為您也許該提醒他，用你所希望的方式來要求你的小孩如何對待女性。」

而這名母親在收到消息後，先是沒有積極的回應，接著又表示小孩的社交網站帳號曾在去年被入侵，當時駭客就將這些照片傳送給他朋友名單上的每一個人。

珊娜馬上反駁表示「不是去年，就是現在，他正在跟我聊天，然後他就把照片傳過來了！」珊娜火速地打臉，讓這名媽媽終於鬆口對珊娜道歉。

事後，珊娜將這整個過程截圖下來，上傳到社交網站上，並寫到「2020年已經夠糟糕了，不要讓我給你的媽媽特別關照」。而該名母親認為珊娜將過程貼出來，是對他小孩的一種霸凌，但這篇貼文卻受到許多網友的分享與讚賞，目前該篇貼文已經獲得1037次分享。

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