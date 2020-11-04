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單親媽裸身遭勒死…入室色魔藏51年　被DNA技術揪出來了

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瑪莉史考特（Mary Scott）遇害那年才23歲。（聖地牙哥警方）

圖文／鏡週刊

美國賓州1名75歲的老翁西波斯（John Sipos）在自家被逮，他被指控犯下1969年11月20日的一起入室姦殺案，當年23歲的瑪莉（Mary Scott）獨自回到位於加州聖地牙哥的公寓，西波斯突然出現，踹開大門，性侵並勒死奮力抵抗的瑪莉。隔天，朋友發現瑪莉沒來上班，上門探望才發現瑪莉睡衣被扯開、赤裸地倒在混亂的客廳地板，鄰居稱，事發當晚曾聽到女人尖叫。

51年後，警方憑藉案發現場的DNA證據，和近年頻繁用在刑事案件中的系譜技術，利用大量建檔的DNA資料庫，抽絲剝繭地追查到逍遙法外多年的真凶。儘管檢警希望盡快進入司法程序，但礙於疫情，也考慮到嫌犯年邁，患有糖尿病，過去曾3度心臟病發，他們必須先讓嫌犯隔離3週後才能與律師見面，不過檢方會在下週先起訴嫌犯。

綜合外媒，死者瑪莉是家中長女，下面有5個弟妹，17歲時與來自路易斯安那州的海軍丈夫結婚，婚姻僅維持幾年，原本瑪莉想把2個女兒都帶在身邊，但工作和育兒難以同時兼顧，她將女兒寄放在夫家，先後在酒吧和夜總會端酒、跳艷舞，她奮力工作，卻被西波斯殘忍殺害。

瑪莉的大女兒克莉絲汀死於1993年的一場車禍，得年25歲，身後留有2個兒子。小女兒唐娜（Donna M. Wyble）在母親遇害那年才4歲，她目前仍住在路易斯安那，姊妹倆多年來都在期待凶手落網。

聖地牙哥警方並未給出太多西波斯的背景，不過瑪莉最小的妹妹羅瑟莉（Rosalie Sanz）透漏，她被告知西波斯當年也住在聖地牙哥，案發時他剛離開海軍。也是羅瑟莉多年來的堅持，讓姊姊的冷案再次浮出檯面。

羅瑟莉從新聞中得知，1970年代惡名昭彰的「金州殺人魔」因DNA系譜技術落網，此後有越來越多懸案因此被偵破，羅瑟莉在姊姊的命案50週年時聯絡在執法機構工作的朋友，要求優先重啟調查，此項科技雖然有侵害人權之嫌，也不讓他們失望地讓真凶現行。

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