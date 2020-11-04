川普自認能拿「306張選舉人票」　但不會太早宣布勝選

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國總統川普3日預測，他在此次大選中有望拿下306張選舉人票，超過他上次大選的得票數贏得勝選，順利連任第二任期。但川普仍強調，他不會過早宣布勝選，並稱他在此事上沒有理由「耍花樣」。

川普向福斯新聞（Fox News）表示，「我最終將獲得306張票。這是個不錯的數字。223張到306張，這是一個很大的範圍，而我認為我們會做到最好。」他說，他認為自己的選情只會越來越好，因為民眾肯定他的施政表現。

川普在2016年選戰中意外勝出，就是因為當時他順利翻轉威斯康辛州、密西根州和賓州的選情，最終突破270張選舉人票的勝選門檻。雖然帳面上川普2016年共獲得306張選舉人票，但由於德州出現2名「失信選舉人」，因此嚴格來說川普當時只拿到304張選舉人票。

今年選情戰況相比4年前更加激烈，在上次幫助川普坐上總統大位的大湖區3州，川普民調始終落後於民主黨對手拜登，但雙方差距並不大。其他搖擺州如喬治亞、佛羅里達、亞利桑那和北卡羅來納州，川普和拜登的支持率也都相當接近。

川普雖然一再聲稱，選民應該要在選舉日當天就知道大選結果，但他3日受訪時強調自己只會在「勝利出現時」宣布勝選，並不會過早宣布勝利，也不會在這件事情上「耍花樣」。

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