　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普自認能拿「306張選舉人票」　但不會太早宣布勝選

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

美國總統川普3日預測，他在此次大選中有望拿下306張選舉人票，超過他上次大選的得票數贏得勝選，順利連任第二任期。但川普仍強調，他不會過早宣布勝選，並稱他在此事上沒有理由「耍花樣」。

川普向福斯新聞（Fox News）表示，「我最終將獲得306張票。這是個不錯的數字。223張到306張，這是一個很大的範圍，而我認為我們會做到最好。」他說，他認為自己的選情只會越來越好，因為民眾肯定他的施政表現。

川普在2016年選戰中意外勝出，就是因為當時他順利翻轉威斯康辛州、密西根州和賓州的選情，最終突破270張選舉人票的勝選門檻。雖然帳面上川普2016年共獲得306張選舉人票，但由於德州出現2名「失信選舉人」，因此嚴格來說川普當時只拿到304張選舉人票。

今年選情戰況相比4年前更加激烈，在上次幫助川普坐上總統大位的大湖區3州，川普民調始終落後於民主黨對手拜登，但雙方差距並不大。其他搖擺州如喬治亞、佛羅里達、亞利桑那和北卡羅來納州，川普和拜登的支持率也都相當接近。

川普雖然一再聲稱，選民應該要在選舉日當天就知道大選結果，但他3日受訪時強調自己只會在「勝利出現時」宣布勝選，並不會過早宣布勝利，也不會在這件事情上「耍花樣」。

►粉絲一用6年沒變心

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
國軍直升機嚇哭孩子！爸爸竟怒嗆飛官：滾回營區訓練
台大校長管中閔被控違法兼職　北檢「查無不法」9件全簽結
川普在這個小鎮慘掛蛋！隔壁鎮卻「狂贏拜登2倍」
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

如何反擊亂傳「蘑菇照」的痴漢網友？　傳給她媽就對了！

單親媽裸身遭勒死…入室色魔藏51年　被DNA技術揪出來了

強闖住處！　印度2噁男「硬上」90歲老婦　網友轟：有病

外交突破！非洲29國成立「福爾摩沙俱樂部」　盛讚台灣民主燈塔

川普自認能拿「306張選舉人票」　但不會太早宣布勝選

投票日早晨首發聲　川普：我勝選的機會很大…感覺超棒

怕選後暴亂「超前部署」！州長要國民兵待命　俄勒岡進入緊急狀態

美國總統候選人其實有「1216人」　自由意志黨、美國綠黨都有參選

川普在這個迷你小鎮慘掛蛋　隔壁鎮卻「狂贏拜登2倍」

19國議會聯盟「點名譚德塞」該讓台灣參加WHA　否則恐成防疫破口

殘殺長榮女大生...梁育誌父母道歉　發聲明：兒子以命償命還你們公道

郭書瑤.禾浩辰戲水「一把舉入池」　討「愛的抱抱」...真的被電到了！

騎士違停人行道被警察抓包開單 領罰「騎走」竟GET 3張新罰單

英國人挑戰魏德聖童年蛇湯補品 超詭異黑色汁液...他一喝秒變臉

同學換學士服「提前陪鍾女畢業」　變態魔今將安排身心科醫師會診

寵物店住2天！柯基以為被棄養 牠「眼全哭紅」塞爸懷裡討抱抱

徐智慧一起床消浮腫「狂做翻滾運動」　挑戰性感舞蹈..結果超落漆XD

白骨桶屍案逆轉？家屬出面澄清　悔過信曝...死者爸：兒不是小王

奴才手縫超精緻「鬼滅之刃」COS服 愛貓化身炎柱：不會讓任何人死！

婦深夜搭捷運「突昏倒」頭撞石椅 休假警一秒衝上幫CPR！救回一命

如何反擊亂傳「蘑菇照」的痴漢網友？　傳給她媽就對了！

單親媽裸身遭勒死…入室色魔藏51年　被DNA技術揪出來了

強闖住處！　印度2噁男「硬上」90歲老婦　網友轟：有病

外交突破！非洲29國成立「福爾摩沙俱樂部」　盛讚台灣民主燈塔

川普自認能拿「306張選舉人票」　但不會太早宣布勝選

投票日早晨首發聲　川普：我勝選的機會很大…感覺超棒

怕選後暴亂「超前部署」！州長要國民兵待命　俄勒岡進入緊急狀態

美國總統候選人其實有「1216人」　自由意志黨、美國綠黨都有參選

川普在這個迷你小鎮慘掛蛋　隔壁鎮卻「狂贏拜登2倍」

19國議會聯盟「點名譚德塞」該讓台灣參加WHA　否則恐成防疫破口

怕被偷吃！外送到酒店「餐點交給誰？」　老司機解答：別亂來！

P.League+／熱身賽第3站在台中　11月21、22日台體大登場

澳洲人瘋狂存錢…8個月戶頭猛增2.5兆　央行宣布降息到0.1％

從八個「做愛姿勢」分析你們的感情隱藏關係

如何反擊亂傳「蘑菇照」的痴漢網友？　傳給她媽就對了！

「迪士尼公主茶飲」顏值高！樂佩的粉嫩茶具　搭太陽花金湯匙好夢幻

火龍果咧？正妹「口腔榨汁」一口吞　13秒影片嚇壞網：大蟒蛇

單親媽裸身遭勒死…入室色魔藏51年　被DNA技術揪出來了

強闖住處！　印度2噁男「硬上」90歲老婦　網友轟：有病

滿堂紅老董一心想進駐貴婦百貨　二代怨：租金隨便談又貸款千萬

三寶等紅燈「逆向擋道」狂滑手機　駕駛騎士全看傻...網：檢舉就對了

國際熱門新聞

大選投票前激增　川普網路搜尋勝拜登

川普：我勝選的機會很大，感覺很棒

「全美第一張總統選票」出爐

迷你小鎮川普掛蛋　隔壁卻贏拜登2倍

川普：我能拿下306張選舉人票

單親媽命案51年　靠DNA找到真凶

即／3搖擺州投票開跑　逾億人提前投票

4次才考上駕照　女駕駛撞樹害3友死

美國總統候選人其實有「4個人」

即／川普總統選票16：10暫領先拜登

外送到摩鐵驚覺「電話號碼好熟悉」！下秒陌生男領餐

台灣外交突破！非洲29國成立「福爾摩沙俱樂部」

印度2噁男輪姦90歲老婦　網轟：有病！

反擊亂傳「蘑菇照」網友？傳給她媽就對了

更多熱門

相關新聞

川普：我勝選的機會很大，感覺很棒

川普：我勝選的機會很大，感覺很棒

隨著美國東岸各州投票站陸續開放，大選投票日正式登場。美國總統川普3日上午接受福斯新聞（Fox News）節目電話訪問時表示，他對大選結果非常有信心，認為自己是穩操勝算，並且強調自己不會在宣布勝選一事上「耍手段」。

俄勒岡州超前部署　宣布緊急狀態

俄勒岡州超前部署　宣布緊急狀態

美國總統候選人其實有「4個人」

美國總統候選人其實有「4個人」

迷你小鎮川普掛蛋　隔壁卻贏拜登2倍

迷你小鎮川普掛蛋　隔壁卻贏拜登2倍

大選投票前激增　川普網路搜尋勝拜登

大選投票前激增　川普網路搜尋勝拜登

關鍵字：

2020美國總統大選北美要聞

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

她爽嫁上海富二代！3月後死無全屍

地上發票能撿嗎？　嚴重後果曝光

幫罔腰道歉賠償反被嗆！鳳梨怒爆粗口：妳真的不知悔改

拿外送少1隻貓！電梯門開險嚇哭

友曾勸熊熊「不想拍就別勉強」！

韓練習生遭性侵後輕生　加害者身分掀議

朴智宣「皮膚病惡化」痛苦輕生

聚會追憶小鬼　阿喜當街失控狂吐

大量鷹架從20樓墜落…他在1樓被當場壓死！

勞保付一輩子可能一場空　3種人領不到老年給付退休金　

謝佳見找代孕生子！　當街激吻「男友身分」曝光

快訊／梁育誌父母道歉：以命償命

六月發聲了！　揭「爆棄養貓咪」真相

保育類紅鶴「斷腿臥水中」！竟是男孩拿石頭猛砸

即／逼討澎恰恰巨債藏鏡人抓到了！

更多

最夯影音

更多
殘殺長榮女大生...梁育誌父母道歉　發聲明：兒子以命償命還你們公道

殘殺長榮女大生...梁育誌父母道歉　發聲明：兒子以命償命還你們公道
郭書瑤.禾浩辰戲水「一把舉入池」　討「愛的抱抱」...真的被電到了！

郭書瑤.禾浩辰戲水「一把舉入池」　討「愛的抱抱」...真的被電到了！

騎士違停人行道被警察抓包開單 領罰「騎走」竟GET 3張新罰單

騎士違停人行道被警察抓包開單 領罰「騎走」竟GET 3張新罰單

英國人挑戰魏德聖童年蛇湯補品 超詭異黑色汁液...他一喝秒變臉

英國人挑戰魏德聖童年蛇湯補品 超詭異黑色汁液...他一喝秒變臉

同學換學士服「提前陪鍾女畢業」　變態魔今將安排身心科醫師會診

同學換學士服「提前陪鍾女畢業」　變態魔今將安排身心科醫師會診

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面