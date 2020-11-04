外交突破！非洲29國成立「福爾摩沙俱樂部」　盛讚台灣民主燈塔

▲非洲29國181位議員成立「福爾摩沙俱樂部」挺台灣。（圖／翻攝自外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC（Taiwan）臉書）

記者林彥臣／綜合報導

外交部在臉書上發文指出，來自非洲29國181位國會議員成立了非洲版的「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）響應台灣「民主」、「自由」、「法治」、「人權」等普世價值的核心精神，參與線上會議的國會議員盛讚台灣為「亞洲民主燈塔」，願與台灣為保衛全球的自由民主共同努力，支持台灣參與WHO等國際組織。

「福爾摩沙俱樂部」成立大會以視訊方式進行，出席人士包括史瓦帝尼王國眾議員Allen Stewart、索馬利蘭眾議院副議長Ahmed Yasin Ayanle、南非民主聯盟黨黨魁兼國會議員John Steenhuisen等人。

另外史瓦帝尼王國眾議長Petros Mavimbela、勞工暨社會安全部長兼眾議員Makhosi Vilakati、索馬利蘭眾議院外交委員會主席Ahmed Abdi Kijaadhe、眾議院外交委員會副主席Abdiaziz Ismail Dualeh、南非民主聯盟黨全國發言人兼國會議員Solly Malatsi、國會議員Veronica Van Dyk及國會議員Noko Masipa等人以預錄影片方式致詞。

外交部部長吳釗燮在致詞中表示，從今年的疫情中學到的教訓，那就是沒有任何國家可以倖免於新冠肺炎，台灣樂願與其他國家分享資源、資訊及經驗，只有世界各國齊心合作才能合力對抗。

曹立傑次長則強調非洲為，世界第二大洲是目前全球經濟成長最快速的區域之一，我國政府將持續深化與非洲各國在醫療公衛、人才培訓、農漁水產、經貿投資、能礦基建、通訊科技、僑民鏈結等各個領域的合作。

▲歐洲議會成員挺台，成立「福爾摩沙俱樂部」。（圖／翻攝自推特@sirgrahamwatson）



除了這次的非洲版「福爾摩沙俱樂部」之外，2019年10月歐洲議會與德國、法國及英國國會等4大議會友台小組就共同倡議成立歐洲版「福爾摩沙俱樂部」，阿根廷、墨西哥等10國也在今年2月成立了拉美版「福爾摩沙俱樂部」。

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