川粉出動大批「川普車隊」選前造勢　佔領道路狂鳴笛引交通混亂

▲1日,美國多州出現被稱為「川普車隊」(Trump Train)的自發性造勢活動,為川普拉票。(圖/翻攝自推特/@Breaking911)

記者葉睿涵/綜合報導

美選進入倒數,但川普的支持者似乎已經等不及了。1日,川粉們開著被稱為「川普車隊」(Trump Trains)的小貨車、吉普等,在美國各州的主要道路上造勢。他們在路上緩行、猛按喇叭,結果導致當地交通混亂,車輛一度無法前行,也讓人們擔心選舉可能會引發暴亂。

綜合美媒報導, 首個「川普車隊」出現在紐澤西的花園州大道(Garden State Parkway),並在該道路的北側造成了約8公里的交通堵塞。從推特上的影片可見,約數百輛掛著美國旗幟和川普競選旗幟的車子直接停在車道上,還有人喊著,「我們把路封起來了,寶貝!」

同日,紐約州的馬裡奧•庫默州長大橋(Mario M. Cuomo Bridge)也被「川普車隊」所佔領。這些車輛開上橋後就停滯不前,戴著川普競選口號「讓美國再次偉大」帽子的人們揮舞著川普的應援物,車主也不斷鳴笛、配合著節奏高呼「U-S-A、U-S-A(美國)」。

